诸位道友，

《宗门志》今日EA正式发售，感谢诸位在第一时间入驻宗门，陪我们一起开启修仙之旅！对此我们表示万分感激。道友们在各个平台的反馈我们都有看到，感谢大家的支持和理解，也感谢那些直接指出问题、表达不满的声音，这些意见对我们都非常宝贵！

以下是本次版本的更新日志，以及目前我们收到的高频问题反馈与正在推进的处理方向：

一、版本更新日志

修复内容：

修复了【玄灵阵】作为护山大阵类型能被个人装备的问题；

修复了因错误装备护山大阵导致战斗无法加载的问题；

修复了【妖巢】场景可能导致的崩溃问题；

修复了因任务列表错误导致的崩溃问题；

修复了因为【阵盘】数据错误导致的崩溃问题；

修复了战斗特质【护体灵盾】中，按百分比最大生命值生成护盾效果无效的问题（在之前的版本中，仅能生成一个固定值护盾）；

修复了战技【天斧碎魂击】的碰撞体和击退效果的BUG（在之前的版本中，该战技可推动护山大阵阵旗，会使得其卡在地形中无法被攻击；

修复了创建游戏后地图和城市中可能会出现“凡人”境界散修的问题；

修复了占据特殊地点【无心洞府】后获得的无心气运效果错误问题：

无心气运（练气）：心境+10%/回合→心境+1/回合

无心气运（筑基）：心境+20%/回合→心境+2/回合

无心气运（金丹）：心境+30%/回合→心境+3/回合

无心气运（元婴）：心境+50%/回合→心境+5/回合

修复了过长宗门名在对话界面会与职位UI重叠的问题；

修复了一些情况下，因为灵石不足导致AI势力无法释放护山大阵技能的问题；

修复了外事界面的任务列表刷新问题；

修复了人物立绘：胡子部件开局无法查看的问题；

修复了因为错误装备阵盘，导致备战界面显示错误的问题；

修复了设置-快捷键图片显示错误；

修复了使用【灵山-攻击】按钮攻击错误目标时提示文本错误的问题；

修复了队伍状态文本显示错误的问题；

修复了【灵山石精】在战斗中的异常移动问题；

优化内容：

增加了新宗门的初始灵石数量；

增加了洞府容纳数量（后续会补充额外效果）；

优化了撤退的逻辑：现在玩家主动发起的战斗，撤退不会导致队伍逃跑，不会产生惩罚；

优化了屏蔽词库，大量减少屏蔽词，屏蔽词将会更加合理（还望大家多多谅解）；

提升了灵山基础产出的灵石数量；

增加了城市任务奖励的灵石数量；

优化了州郡维护需要消耗的影响力，大幅降低维护州郡需要的影响力；

优化了宗门AI行为逻辑，现在其他宗门势力将会占据空闲的地点和建造生产；

优化了占据地点的逻辑，现在可以攻占被其他宗门势力占据的地点；

优化了妖巢生成的逻辑，降低了正常情况下各种境界妖巢生成的频率、大幅降低了天运“血月灾升”时妖巢生成的频率；

优化了妖巢生成妖兽的逻辑，降低了妖巢生成妖兽的频率以及单个妖巢可生成的妖兽最大数量；

优化了妖兽袭击州郡的逻辑，降低了妖兽袭击州郡的频率；

优化了部分音效和音乐效果；

降低了【凡人闹事】系列事件的触发概率；

优化了初始掌门名称选择问题，现在初始掌门名称将会随机；

开放了地图中“矿场”、“气运之地”的主事任职功能，并修复了此前“气运之地”中无法派遣外门弟子和杂役的问题；

新增（新存档生效）：“气运之地”可产出少量灵石，弟子在“气运之地”任职时可以增加灵石产出；

优化了悟道中部分图标，现在悟道中图标会与实际效果更一致；

优化了部分功法的圆满突破效果：

衍灵功：圆满突破+15气感 → 圆满突破+5悟性

灵剑诀：圆满突破+15悟性 → 圆满突破+5气感

无心功：圆满突破+20悟性 → 圆满突破+10悟性

天玄功：圆满突破+20气感 → 圆满突破+5气感

焚心筑灵诀：圆满突破+5悟性 → 圆满突破+10悟性

二、已收到的高频反馈与修复方向

1. 新手引导不足

很多道友反馈说上手门槛较高，部分内容和功能没有足够说明。我们现在正在抓紧重新设计更完整的新手指引，补充更多必要的信息和提示，等打磨完善后我们会第一时间将其更新上线，帮助新入宗门的道友更顺利的融入宗门世界。

2. 性能与优化问题

我们这边也有收到不少优化不足的反馈，我们会加大优化力度，目前游戏最大的问题是同屏渲染太多，这会导致帧率不稳定，我们会针对这块做一些针对性的优化，争取尽快把更流畅体验更好的版本呈现给道友。

3. 数值平衡问题

我们注意到一些道友有出现灵石与影响力变为负数的情况，这会导致游戏进程卡住。我们正在努力优化这方面的数值体验，这个问题在当前版本已经有所优化了，后续也会持续对整体数值平衡进行优化。还请道友再多多尝试，如果有任何体验不佳的地方，还请前往我们的官方频道和Q群向我们反馈。

4. 闪退问题

一些道友有反应遇到闪退问题，我们也在紧急查找原因，目前我们已经有了一些初步的修改方向，并在当前版本进行了一些应急调整，接下来我们会继续跟进优化，争取尽快解决这一问题。如果道友仍然遇到闪退问题，还请加入我们的 Bug 反馈群（群号：1048937185），并提供设备配置、操作系统和具体闪退触发情况等信息，方便我们定位Bug早日修复，万分感谢！

5. UI与交互逻辑

针对部分操作不便、界面显示信息不直观等问题，我们这边计划按优先级逐步调整UI与交互逻辑，把反馈得到的问题一一优化掉，努力让大家的操作体验更自然流畅，还请道友再耐心等待一下。

6. 其余问题

除了上述的高频问题，我们也听到了不少其他值得重视的声音：

对于中期妖兽过多，战斗体验不佳等问题，我们这边也已经开始着手进行调整，希望能让战斗体验更加合理、有趣，目前版本已经进行了初步修改，后续也会逐步优化。

对于家庭共享功能不可使用的问题，由于我们无法在后台自行操作家庭共享开关，现在已经向V社提交了工单询问，希望尽快获得支持。

对于有些字词不能输入使用的问题，目前我们已在现版本中进行了初步优化。如果后续还有类似问题，欢迎道友通过官方QQ频道或QQ群告诉我们，我们会持续进行调整。

另外还有许多反馈，例如弟子人数与游戏进度不匹配，地图事件过少，重复操作过多，管理弟子功法过于繁琐等问题，我们都已记录，会在后续更新中逐步优化！

三、再次拜谢诸位道友

《宗门志》是我们团队倾注大量心血的作品，我们也知道，现在只是一个开始。在这个修仙4X世界里，还有许多故事没讲完，许多细节和功能未完善。

感谢道友们选择在游戏的第一天来到这里，陪我们一起走过最初的混沌与凌乱。《宗门志》的诞生离不开每一位道友的支持，请继续为我们提供意见与建议吧，我们会用心倾听、不断优化，用一次次更新回馈大家的热爱。感谢你们愿意成为宗门最初的见证者，前路仍远，道心不改。

如果大家有任何问题和反馈，都可以在QQ频道搜索【宗门志】，在对应版块中发帖告诉我们，我们会每天查看整理，再次拜谢。

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