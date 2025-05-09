1、降低了入门推荐事件“江湖百晓生”的难度，将事件“江湖百晓生·二”中需要玩家上交的杨木数量由20个下调为10个，同时将“江湖百晓生·三”中需要玩家击败的敌人数量由20个下调为10个。（不回溯，仅更新后新档生效）

2、修复了装备上的速度加成在战斗中未实装的Bug。

3、现在，在通天塔·影的战斗中，“通天塔守卫·影”现在会随机使用所有类别的武器和招式了。

4、设置界面中新增了一个手动重置AI和门派的按钮，点击后将会清空当前存档中的所有AI和门派数据，在下一次AI演化时重新生成，该功能仅用于解决部分AI演化中出现的卡死问题，正常游戏无需使用。

5、修复了一个当玩家血量超过1000万时血量UI显示不正常的问题。