- 随着后续的版本更新游戏占用的磁盘空间会越来越大，在之后的大版本更新我们将删除0.45旧版本以减少游戏的磁盘空间占用
- 新增一批秘境地图，本次更新磁盘占用空间会多出8G的样子，这些秘境当前版本暂时无法进入
- 修整登仙城，增加了一些早期0.3旧版本的场景区域进去
- 去掉传送到天玄大陆时的传送通道过程
- 灵气浓度等级名称修改，新增了几个更高的等级备用
- 秘境内传送点增加远距离神识探查标记点
- 五维丹药可以直接显示可服用的颗数，不再需要服用一次后才显示剩余可服用次数
- 下架商店中飞行法宝如意舟跟聚灵阵，需要重制
- 对有元素属性攻击防御加成的体质添加对应元素的基础属性功法防御值
- 缩小E键交互范围，防止多个可交互目标比较近时显示错误
- 修复符箓设计图的名字跟物品类型跟符箓本体没有区分
- 修复返回菜单新建存档后残留上个存档的传音玉简信息
- 修复可以刷出多个先天体质的BUG
- 修复钓鱼法宝钓出来的物品无法拾取
- 修复天赋词条加成的五维属性对其他属性的加成不生效
- 修复冰火豹灵不会自动攻击、攻击没有伤害、转圈圈等问题
- 修复天玄令鼠标悬停显示地点名描述
- 坐骑系统功能拓展重构：提高坐骑灵活性可玩性，支持后续开发可成长的坐骑，妖兽类坐骑
- 优化飞剑类坐骑动画
- 重置完所有云坐骑流程，云改为打坐的骑乘动画，且无法在上面触发某些功法技能
- 新增飞舟自动记忆上次驾驶是自动驾驶模式还是手动驾驶模式
- 修复飞舟上次骑乘档位没有记忆应用
- 修复飞舟坐骑升档后档位显示异常
2025年5月9日0.5.1.8版本更新
Update notes via Steam Community
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
- Loading history…
Changed files in this update