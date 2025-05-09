2025年5月9日17.00左右 V1.37

重要：在第五章【探索】补充投放1.33-1.35版本第四章缺失的20+张卡牌，1.33-1.35的老存档只需要在第五章进一下【探索】（不需要进异空）再回到商店 即可看到补充投放的20+张卡牌

1.修复一些音频设置问题

2.调整部分演出

3.优化部分贴图

4.快捷键大招冲突优化

5.补充投放CH0异空【探索点1】

6.共度时光成就再次修改算法，真是有点奇怪OTZ希望好了吧 这个跟网络有关系 喵喵尽力ing 如果还有问题 欢迎反馈

【BUG反馈群】736701831，我们会尽力为您服务！！

如果喜欢本游戏，求您推荐给朋友助力存活，

正在准备进一步优化第一章文本（近期正在临时删减 已经删减了一些，彻底优化估计要到暑假，目前建议多多看好感剧情与抓妹子），我们深刻反省了曾经的历史问题，虽然代价很大，但是真的非常希望这个游戏玩家喜欢，爱你！❤❤

以及探索过的线路压暗显示，正在做了

本游戏DLC不影响剧情与数值，喜欢本体就投喂我们吧！

【音乐DLC已经上架啦，过段时间BGM将大幅度调整！】

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