1、修复联机模式中，可能因为某些原因，导致刷出白卡的现象。
2、修复地图安全区切换异常。
3、新出生或在世界重生的玩家，强制出生在1-10级区域，避免随机出生点导致的低级玩家遇到无法战胜的高级生物。
4、调整孵化时长，拥有奇异兽越多，新掉落的奇异蛋孵化时间越长，并下降早起版本中预设的递增时间。
5、不再100%掉落奇异蛋，奇异蛋的爆率下降至15%。
6、移除过早开启奇异蛋的逻辑。
7、上线一款可进化的宠物：兽熊狍
8、优化联机移动数据同步，查看其他玩家的移动轨迹更顺滑。
9、击败生物后，增加经验上涨提醒。
10、优化飞行，避免松开陀螺仪导致飞行宠物瞬间下坠。
11、公布上版本虎狼进化图鉴，强化图鉴请玩家自行探索。
V0.96.3 版本更新
Update notes via Steam Community
1、修复联机模式中，可能因为某些原因，导致刷出白卡的现象。
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