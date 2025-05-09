《近月少女的礼仪2》现已发售！首促可获25%折扣！通过捆绑包购买最高可获20%额外折扣！国际中文版拥有超越原版的1920X1080的高清画质，内置简繁日三版本，支持多达67个Steam成就、首发支持集换卡牌、云存储等功能，并支持大量额外内容。此外，各位还可以在摩点选购包含丰富内容的周边特典版！

常见QA：

Q：如何切换简繁日三版本？

A：从游戏主界面进入「Config」，在「画面设置」页面下方可以找到语言切换按钮。

Q：如何获取额外内容？

A：请访问Navel社的官方网站查询相关信息。