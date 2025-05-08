1、结局节点增加了不同的结局图标，便于玩家区分结局节点的完成状态。

2、进入主界面时增加了周边众筹活动公告通知，您也可以在通知界面内勾选【不再提醒】

3、修复了韩语字幕中的人名错误

【海外字幕校对征集】

针对部分海外玩家提出的字幕问题，现向全网征集海外字幕（英、日、韩）校对，有兴趣的同学请后台私信我们哦~感谢您对游戏的支持，将提供丰厚周边作为感谢！

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