1、结局节点增加了不同的结局图标，便于玩家区分结局节点的完成状态。
2、进入主界面时增加了周边众筹活动公告通知，您也可以在通知界面内勾选【不再提醒】
3、修复了韩语字幕中的人名错误
【海外字幕校对征集】
针对部分海外玩家提出的字幕问题，现向全网征集海外字幕（英、日、韩）校对，有兴趣的同学请后台私信我们哦~感谢您对游戏的支持，将提供丰厚周边作为感谢！
念念而忘工作室
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2、进入主界面时增加了周边众筹活动公告通知，您也可以在通知界面内勾选【不再提醒】
3、修复了韩语字幕中的人名错误
【海外字幕校对征集】
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