增加一个2级探索，可以提高人生观等级

重新上线罗晓纯的做蛋糕任务、肖清雅的探险任务

优化了社交事件的触发时机，减少错过的概率

优化了热情的回复显示，移除了热情回复属性，旧档的热情回复会被替换成热情每回合加值

创意工坊增加自定义商店：允许将自定义物品和书籍上架小卖部和书店

创意工坊允许将行动设置成恋爱行动

创意工坊允许行动随机触发事件

创意工坊允许连续触发CG：在一个对白中，先点击结束CG按钮，再点击开始CG按钮

快速社交面板增加话题按钮

补充《论语》、《道德经》书籍图标

补充女主版本的薛诗蕾摔倒漫画

修复程良炒粉摊被砸CG空白的问题

修复剧情中的表情异常问题

修复结局结算界面女主某些形象大小不正确的问题

修复2013年新年计划自动完成的问题

修复不同系统区域格式导致考试小游戏异常的问题

修复祈福行动无法精通的问题

修复大头贴无法切换样式的问题

修复行动图标异常的问题

修复同学录无法显示mod的CG的问题

修复部分属性每回合加值显示不正确的问题

修复了新年计划结交2个挚友实际需要3个挚友的问题

修复借阅杂志和查阅资料的奖励不是每回合收益的问题

修复“密友”价值观异常的问题

修复女线中，郭明远退学后依然会参加排名的问题

修复薛诗蕾的情侣牌的文本异常

修复孟怀安线新剧情有概率卡死的问题