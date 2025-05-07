2025年5月6日13.30左右 V1.33
1.修复直播模式皮肤系统
2.尝试解决buff【拒绝交流】造成的空指针卡死
3初步优化第一章文案：对部分非必要负面文案进行删减，这是初步的一点点小优化，但是仍然存在过激内容，建议多看看好感剧情 后续我们仍将继续优化，爱你❤虽然历史问题确实很头疼，但叛逆神魂不会屈服！
4.修复新雷羊异空地图
如果喜欢本游戏，求您推荐给朋友助力存活，这样以后我们会更多免费更新内容！
本游戏DLC不影响剧情与数值，喜欢本体就投喂我们吧！
【音乐DLC已经上架啦，过段时间BGM将大幅度调整！】
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【老群】764603578
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关于成就解锁问题，BUG群群友有些能全部解锁了，疑似跟网络有些关系，网络不好的情况下有时候解锁会冲突，目前正在努力将成就队列化
第33次更新 修复新雷羊异空地图、直播模式皮肤
Update notes via Steam Community
2025年5月6日13.30左右 V1.33
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Windows 64-bit Depot 1213302
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