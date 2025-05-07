 Skip to content

Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.

Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×
Search powered by Algolia
7 May 2025 Build 18369333 Edited 7 May 2025 – 05:52:03 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

2025年5月6日13.30左右 V1.33
1.修复直播模式皮肤系统
2.尝试解决buff【拒绝交流】造成的空指针卡死
3初步优化第一章文案：对部分非必要负面文案进行删减，这是初步的一点点小优化，但是仍然存在过激内容，建议多看看好感剧情 后续我们仍将继续优化，爱你❤虽然历史问题确实很头疼，但叛逆神魂不会屈服！
4.修复新雷羊异空地图
如果喜欢本游戏，求您推荐给朋友助力存活，这样以后我们会更多免费更新内容！
本游戏DLC不影响剧情与数值，喜欢本体就投喂我们吧！
【音乐DLC已经上架啦，过段时间BGM将大幅度调整！】
欢迎加入QQ群方便与您联络、以及周边活动
【老群】764603578
【新】10群 : 557532683 11 群 : 748081391
关于成就解锁问题，BUG群群友有些能全部解锁了，疑似跟网络有些关系，网络不好的情况下有时候解锁会冲突，目前正在努力将成就队列化

Changed files in this update

Windows 64-bit Depot 1213302
  • Loading history…
SteamDB has been running ad-free since 2012.
Donate or contribute.
Open link