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7 May 2025 Build 18366833 Edited 7 May 2025 – 01:09:09 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

以下の機能追加を行いました。

  • 生徒詳細画面で、姓・名を登録名に設定するボタンを追加。

以下の不具合修正を行いました。

  • 大会優勝の会話と実績が、練習試合の勝利で発生する場合があったのを修正。

以下の機能変更を行いました。

  • ステータスが上限値に達した場合、そのステータスを集中練習していたら、「自由」練習になるように変更。

  • 上限値に達しているステータスは、集中練習できないように変更。

Changed files in this update

Depot 3423381
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