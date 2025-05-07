以下の機能追加を行いました。
- 生徒詳細画面で、姓・名を登録名に設定するボタンを追加。
以下の不具合修正を行いました。
- 大会優勝の会話と実績が、練習試合の勝利で発生する場合があったのを修正。
以下の機能変更を行いました。
-
ステータスが上限値に達した場合、そのステータスを集中練習していたら、「自由」練習になるように変更。
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上限値に達しているステータスは、集中練習できないように変更。
Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.
以下の機能追加を行いました。
以下の不具合修正を行いました。
以下の機能変更を行いました。
ステータスが上限値に達した場合、そのステータスを集中練習していたら、「自由」練習になるように変更。
上限値に達しているステータスは、集中練習できないように変更。
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
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