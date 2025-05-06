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6 May 2025 Build 18363826 Edited 6 May 2025 – 19:06:06 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

1.凌晨起夜刷手机，收到玩家反馈，喵喵紧急修复大招的时候按快捷键触发的卡死……幸好在工作室睡，连夜爬起来了
爱你，叛逆者你最帅了喵❤【BUG反馈群】736701831，我们会尽力为您服务！！【表单可以登记卡BUG状态 有基础壁纸补偿、进阶补偿正在策划】
如果喜欢本游戏，求您推荐给朋友助力存活，这样以后我们会更多免费更新内容！
本游戏DLC不影响剧情与数值，喜欢本体就投喂我们吧！
【音乐DLC已经上架啦，过段时间BGM将大幅度调整！】
欢迎加入QQ群方便与您联络、以及周边活动
【老群】764603578
【新】10群 : 557532683 11 群 : 748081391
关于成就解锁问题，BUG群群友有些能全部解锁了，疑似跟网络有些关系，网络不好的情况下有时候解锁会冲突，我们下个版本会尝试将成就接口队列化，增加成就解锁的稳定性

Changed files in this update

Windows 64-bit Depot 1213302
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