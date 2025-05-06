1.凌晨起夜刷手机，收到玩家反馈，喵喵紧急修复大招的时候按快捷键触发的卡死……幸好在工作室睡，连夜爬起来了

爱你，叛逆者你最帅了喵❤【BUG反馈群】736701831，我们会尽力为您服务！！【表单可以登记卡BUG状态 有基础壁纸补偿、进阶补偿正在策划】

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【音乐DLC已经上架啦，过段时间BGM将大幅度调整！】

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关于成就解锁问题，BUG群群友有些能全部解锁了，疑似跟网络有些关系，网络不好的情况下有时候解锁会冲突，我们下个版本会尝试将成就接口队列化，增加成就解锁的稳定性