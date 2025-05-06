⚠️ الناجون، حان وقت المواجهة! ⚠️
هذا التحديث يضيف مميزات جديدة للبشر لمساعدتهم على الهروب بشكل أسرع والتفوق على الوحوش. سواء كنت مطاردًا أو مختبئًا، فرصتك في النجاة أصبحت أفضل!
🔧 أبرز الإضافات:
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🏃♂️ تحسينات الهروب للبشر: أدوات ومهارات جديدة تمنح اللاعبين فرصة أكبر للنجاة والهروب من الوحوش
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🎙️ تحسين جودة الصوت: تطوير نظام المايك لزيادة وضوح الصوت أثناء اللعب الجماعي والتواصل الفوري
💡 نصيحة!: استخدم المميزات الجديدة بذكاء... الوحوش لن تبقى كما هي للأبد
💀شكرًا لدعمكم المستمر، وانتظروا المزيد من التحديثات المرعبة قريبًا!
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