⚠️ الناجون، حان وقت المواجهة! ⚠️

هذا التحديث يضيف مميزات جديدة للبشر لمساعدتهم على الهروب بشكل أسرع والتفوق على الوحوش. سواء كنت مطاردًا أو مختبئًا، فرصتك في النجاة أصبحت أفضل!

🔧 أبرز الإضافات:

🏃‍♂️ تحسينات الهروب للبشر: أدوات ومهارات جديدة تمنح اللاعبين فرصة أكبر للنجاة والهروب من الوحوش

🎙️ تحسين جودة الصوت: تطوير نظام المايك لزيادة وضوح الصوت أثناء اللعب الجماعي والتواصل الفوري

💡 نصيحة!: استخدم المميزات الجديدة بذكاء... الوحوش لن تبقى كما هي للأبد

💀شكرًا لدعمكم المستمر، وانتظروا المزيد من التحديثات المرعبة قريبًا!