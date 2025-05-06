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6 May 2025 Build 18362019 Edited 6 May 2025 – 17:09:24 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

⚠️ الناجون، حان وقت المواجهة! ⚠️

هذا التحديث يضيف مميزات جديدة للبشر لمساعدتهم على الهروب بشكل أسرع والتفوق على الوحوش. سواء كنت مطاردًا أو مختبئًا، فرصتك في النجاة أصبحت أفضل!

🔧 أبرز الإضافات:

  • 🏃‍♂️ تحسينات الهروب للبشر: أدوات ومهارات جديدة تمنح اللاعبين فرصة أكبر للنجاة والهروب من الوحوش

  • 🎙️ تحسين جودة الصوت: تطوير نظام المايك لزيادة وضوح الصوت أثناء اللعب الجماعي والتواصل الفوري

💡 نصيحة!: استخدم المميزات الجديدة بذكاء... الوحوش لن تبقى كما هي للأبد

💀شكرًا لدعمكم المستمر، وانتظروا المزيد من التحديثات المرعبة قريبًا!

Changed files in this update

Depot 3666641
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