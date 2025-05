English

##########Content################

[Guide to Monster Hunting]Added the entry for Mammoth

[Guide to Monster Hunting]Added the entry for Sandworm

[Tileset]Expanded the snow town interior tileset that you can use in your pocket dimension.

简体中文

##########Content################

【怪物狩猎指南】加入了猛犸的条目。

【怪物狩猎指南】加入了沙漠蠕虫的条目。

【图块】扩展了雪原小镇内部场景图块,可以用于你的口袋空间。

Latest news from Ukraine/乌克兰小剧场

https://controlc.com/56d7157a

https://pastelink.net/jrarj4p3