2025年5月6日21.20左右 V1.31 【较大更新】

5.1结束了，我们全组都回归爆肝了~本次整合全组一天更新，之前30次不少是虚妄喵单喵更的

1.修复auto语音问题

2.【重要】新人流程更友好！增加CH0基地，可以提前自由活动&看好感+抓幻灵体验。将提前赠送卡尔达诺与虚妄喵

3.部分错别字修复

4.大招释放期间不能使用空格键结束回合

5.修复赛博米丝战斗脸空白问题

如果喜欢本游戏，求您推荐给朋友助力存活，这样以后我们会更多免费更新内容！

【BUG反馈群】736701831，我们会尽力为您服务！！

本游戏DLC不影响剧情与数值，喜欢本体就投喂我们吧！

【音乐DLC已经上架啦，过段时间BGM将大幅度调整！】

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【老群】764603578

【新】10群 : 557532683 11 群 : 748081391

接下来，明天开始我们将修复一些闪退，闪退定位有时候有点困难，如果遇到闪退麻烦请加一下BUG群上传一下崩溃日志

也开始处理第一章文案问题，初步方向为主角相关所有“抱怨台词”将被删除，然后再删减一些冗余文本与尝试增加爽点，虽然第一章历史遗留问题较多，但是我们会尽力处理，爱你，叛逆者你最帅了喵❤