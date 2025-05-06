本次更新完善了一些内容以及修复了一些问题：

1.修复了坑爹保险柜无法取出存入的钱的问题。

2.修复了npc小孩的买棒棒糖任务异常问题。

3.添加了智识碎片的获取方式。

4.图书馆添加一本书籍《风中的秘密》。

5.修复了骑车捡硬币会导致自行车消失的问题。

6.修复了图书馆的一些书籍结算问题，现在大部分书籍初次阅读时除了增加较多的知识，还有额外的其他数值加成。修改了阅读书籍后的灵感结算逻辑，以及在意识空间-智识之星中增添了灵感之书-阅读。

7.修复了一些贴图问题、穿墙问题和BGM刷新错误的问题。

8.修复了跟林包对话后进入房间可能会卡死的问题，重做了与林包交流开凿墙壁的事件。

9.修复了反抗区睡眠异常的问题。

10.修改购买数据解析仪器时价格显示错误的问题。

11.修复了从公园获取的情绪值满100时不会立即结算为精神值的问题。

12.调整了电视机部分节目的效果和文字描述。

13.修复了切莉任务因没有后续而导致黑屏的问题。

14.修复了KB会员礼盒无法使用的问题。

15.修复了当职业为反抗区精英时莫名其妙会播报测试文本提示的问题。

16.修复了一些厨具使用后消失的问题。

17.修复了银行存取款的显示问题。