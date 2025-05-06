パッチ1.02 オートセーブの追加
・オートセーブ機能が追加されました。
・一階広場の机の高さを低くしました。その他オブジェクトのサイズを微調整しました。
・プレイヤーランタンの光源の位置を高くしました。これによって不自然に影になってしまい見えにくくなってしまっていた現象が改善されました。
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パッチ1.02 オートセーブの追加
・オートセーブ機能が追加されました。
・一階広場の机の高さを低くしました。その他オブジェクトのサイズを微調整しました。
・プレイヤーランタンの光源の位置を高くしました。これによって不自然に影になってしまい見えにくくなってしまっていた現象が改善されました。
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