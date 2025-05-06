 Skip to content

Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.

Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×
Search powered by Algolia
6 May 2025 Build 18354366 Edited 6 May 2025 – 04:09:10 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

パッチ1.02 オートセーブの追加

・オートセーブ機能が追加されました。
・一階広場の机の高さを低くしました。その他オブジェクトのサイズを微調整しました。
・プレイヤーランタンの光源の位置を高くしました。これによって不自然に影になってしまい見えにくくなってしまっていた現象が改善されました。

Changed files in this update

Windows Japanese Depot 3373951
  • Loading history…
SteamDB has been running ad-free since 2012.
Donate or contribute.
Open link