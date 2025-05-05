2025年5月6日01:50左右 V1.30

1.修复几张无法解锁的CG

2.修复小神战斗音量

【以下为上次更新，也就是V1.29重要更新回顾】

1.修复跳过剧情掉CG

2.雷羊异空地图重做，如果您之前雷羊异空打了一半，可能会丢失之前雷羊异空地图的探索度，但是为了玩家体验，不得不改地图，如需领取补偿，请加任意叛逆神魂群，后续会通知

3.提升战斗背景在Steamdeck上的兼容性

究极欢迎直播与做视频就是~注意直播不要进CG鉴赏~

【由于配音量太大：有几万条，目前版本语音、音频设置存在瑕疵。后续会更新~】

如果喜欢本游戏，求您推荐给朋友助力存活，这样以后我们会更多免费更新内容！

【BUG反馈群】736701831，我们会尽力为您服务！！

本游戏DLC不影响剧情与数值，喜欢本体就投喂我们吧！

【音乐DLC已经上架啦，过段时间BGM将大幅度调整！】

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不定时回复玩家问题~