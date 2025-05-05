2025年5月6日01:00左右 V1.29

1.修复跳过剧情掉CG，右上角跳剧情也会全部解锁CG了

2.雷羊异空地图完全重做，提升观感

【请帅气的你记得看好感剧情，也就是基地的Q版小人！！】

【好感剧情比主线还丰富哦！！！爱你】

你最帅了！送你30+套幻灵泳装皮肤记得在steamDLC页面领取！

如果喜欢本游戏，求您推荐给朋友助力存活，这样以后我们会更多免费更新内容！

【BUG反馈群】736701831，我们会尽力为您服务！！

如果您之前雷羊异空打了一半，可能会丢失之前雷羊异空地图的探索度【制作喵测试的时候，实际上并没有丢失，但是根据存档不同，可能情况不同】，为了玩家体验，不得不改地图，如需领取补偿，请加任意叛逆神魂群，后续会通知，基础补偿为高清壁纸，并且是完全开放给您权限的高清壁纸：原图尺寸、除了批量制作周边，可自印、非电商商用（如做视频、自家招牌素材等等），进阶补偿具体看群里

3.提升战斗背景在Steamdeck上的兼容性，修改了动态背景逻辑

4.尝试修复好感成就（这个非常怪，我们再次更新了逻辑，但是不知道是否100%成功）

备注：为什么没看到27~28呢，V1.27-28版本损坏了，此前尝试过推送但是都作废回到1.26了