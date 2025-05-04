一、平衡性调整：

1、对速度系统进行了调整：

（1）原版本中的身法对速度的转化为线性收益，导致高身法玩法会比其他玩法明显更具有优势，出现了身法一家独大的情况。对此，我们调整了身法对速度的转化模式，现在身法对速度的加成是一个类tanh(x)函数，在较高身法时收益会明显递减。例如：当玩家有110点身法时，会获得10点速度，而当玩家有1500点身法时会获得90点速度，越往后会越来越难获得速度。

（2）这样的调整使得速度作为一个独立属性，收益更加明显，装备上的速度属性可以通过精炼被放大（这是没有递减的），战斗中的“争先”速度补偿也将更为重要，我们希望这样的调整可以提供更多构筑的可能性。

2、对闪避系统进行了调整：

原版本中的身法对闪避的转化也为线性收益，导致高身法玩法会获得巨量闪避，同时也导致了高身法敌人具有巨量闪避，这使得玩家往往需要花费一两百个回合才能击中敌人，这是一种非常不正常的现象。对此，我们也调整了身法对闪避的转化模式，现在身法对速度的收益也有明显的递减，例如：当玩家有100点身法时，会获得9%左右闪避，而当玩家有1000点身法时，会获得50%左右的闪避。

3、对战斗中的“压迫”效果进行了调整：

新的压迫效果不仅受到难度影响，叠加间隔也缩短为每10回合叠加一次，加快战斗进度，避免冗长的战斗动画。

4、对护甲的的基础属性进行了调整：

随着速度和闪避收益的调整，我们也重新调整了各种防具的属性分布，使其更有特点：

（1）布甲：无防御、低血量、无力道、高身法、高速度、高闪避。

（2）皮甲：低防御、低血量、高力道、中身法、中速度、低闪避。

（3）链甲：中防御、中血量、高力道、无身法、无速度、无闪避。

（4）扎甲：高防御、高血量、中力道、负身法、负速度、负闪避。

现在，选择一款适合你构筑的护甲将会起到非常重要的作用。

5、攻击力收益的调整：

原版本中，有较多基础属性直接转化为攻击力点数的装备、心法和天赋，这使得装备、技能的攻击力收益变得微乎其微，不再具有构筑价值。所以我们对攻击力的转化进行了一些调整，将绝大部分原本直接转化为攻击力点数的渠道调整为了“增加从装备获取的攻击力百分比”，人物的攻击力=攻击力点数*攻击放大倍数。现在，精炼一把高攻击力绝世神兵将使得玩家的游戏过程变得更加容易。

二、物品更新：

1、新增了127个新心法，并调整了部分现有心法，使心法更全面，提供更多搭配空间。这些心法有的可以通过难度0~难度4掉落，有的则仅在难度5及以上掉落。

2、新增了11件特效装备：这些特效装备都具有改变构筑形态的能力，相应的，玩家也只能通过专属渠道去获取它们。

（1）腰坠“无限”：随机使一个天赋加成增加50%~100%。仅能通过挑战难度7的通天塔·影概率获得。

（2）戒指“龙虎三项”：随机使一个技能获得（攻击/速度/会心三选一随机）提高50%~200%效果。仅能通过挑战难度7的通天塔·影概率获得。

（3）戒指“皮大侠的戒指”：你的技能套路触发特效所需要的装备的技能数量-2~-1，最低为1个。仅能通过挑战难度7的通天塔·影概率获得。

（4）戒指“贪婪戒”：战斗结束时获得的铜钱额外+50%~200%。仅能通过难度6及以上的副本首领、剧情Boss、通天塔·影和太上长老概率获得。

（5）腰坠“顿悟坠”：战斗结束时获得的阅历额外+50%~200%。仅能通过难度6及以上的副本首领、剧情Boss、通天塔·影和太上长老概率获得。

（6）戒指“雕梁戒”：你的技能套路叠加效果为2倍。仅能通过难度7的剧情Boss、通天塔·影和太上长老概率获得。

（7）腰坠“画柱坠”：你的技能套路叠加效果增加50%~100%。仅能通过难度7的剧情Boss、通天塔·影和太上长老概率获得。

（8）戒指“自苦戒”：你从装备获得的攻击力提高300%~600%，但你的血量最高为最大值的20%~30%。仅能通过难度7的剧情Boss、通天塔·影和太上长老概率获得。

（9）戒指“砥石戒”：战斗中，你受到的“压迫”效果降低10%~50%。仅能通过难度7的剧情Boss、通天塔·影和太上长老概率获得。

（10）腰坠“截道坠”：你的招式克制效果提高50%~100%。仅能通过难度7的剧情Boss、通天塔·影和太上长老概率获得。

（11）戒指“周天戒”：每2~4回合一个循环，强化循环内的招式克制特效，使其提升100%~500%效果，按照“起手式-虚招-破招-杀招”顺序循环。仅能通过难度7的剧情Boss、通天塔·影和太上长老概率获得。

3、新增了24件太上长老强化版特效装备：为原版太上长老专属掉落的加强版，仅能通过挑战难度6及以上的太上长老概率获得。

三、功能更新：

1、新增了3个新难度，有更多可能，更多挑战：

（1）难度5：死地

-玩家获得“难行”效果，速度、命中、会心额外降低50%。

-只能配置最多1000点轮回天赋

-有几率掉落特殊心法。

（2）难度6：炼狱

-玩家获得“难行”效果，速度、命中、会心额外降低50%。

-玩家获得“威压”效果，闪避、格挡几率、格挡免伤额外降低50%。

-只能配置最多500点轮回天赋

-有几率掉落特殊心法。

-太上长老有几率掉落强化版特殊装备。

（3）难度7：归墟

-玩家获得“难行”效果，速度、命中、会心额外降低50%。

-玩家获得“威压”效果，闪避、格挡几率、格挡免伤额外降低50%。

-玩家获得“归墟”效果，增伤、免伤、血量额外降低50%。

-只能配置最多250点轮回天赋

-有几率掉落特殊心法。

-太上长老有几率掉落强化版特殊装备。

-通天塔·影有概率掉落特殊装备。

2、新增了基础仓库功能，玩家现在可以通过秦家商铺进入“柜坊”页面，进行装备存取。（目前仓库暂时只有40格，后续会开放扩充功能）

3、新增了2个天赋，并对部分天赋效果进行了调整，以适配新的数值系统。