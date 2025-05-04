2025年5月4日15.20左右 V1.21 【喵更新】

1.幻灵CG解锁问题已经修复，再点一次幻灵剧情（可以跳过）即可解锁幻灵CG❤许多都很精美哦别错过！！

2.为女主好感增加扫描存档功能，此前女主们好感无法解锁可能是扫描存档出问题

3.修正幻灵收集显示

4.修复小神大招两次语音问题

【记得看好感剧情】【好感剧情比主线还丰富哦！！！爱你】

你最帅了！送你30+套幻灵泳装皮肤记得在steamDLC页面领取！

究极欢迎直播与做视频就是~注意直播不要进CG鉴赏~

【由于配音量太大：有几万条，目前版本语音、音频设置存在瑕疵。后续会更新~】

如果喜欢本游戏，求您推荐给朋友助力存活，这样以后我们会更多免费更新内容！

【BUG反馈群】736701831，我们会尽力为您服务！！

本游戏DLC不影响剧情与数值，喜欢本体就投喂我们吧！

【音乐DLC已经上架啦，过段时间BGM将大幅度调整！】

欢迎加入QQ群方便与您联络、以及周边活动

【老群】764603578

【新】10群 : 557532683 11 群 : 748081391

制作人B站直播间：https://live.bilibili.com/3600178

不定时回复玩家问题~