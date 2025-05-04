V1.20【究极重要更新】2025年5月4日14.00左右
0.默认RHI改为了DX11，更好显卡驱动兼容性，还希望使用DX12的话，可以steam库内，启动参数-dx12
1.尝试修复steam云存档，现在库内可以看到云存档了，如果还有问题请留言
2.修复捕捉宙斯没脸的问题
3.修复第四章“第三方”“爆米”战斗崩溃问题
4.完善文案署名
5.实装小神B版本战斗与系统语言！！！
【请帅气的你记得看好感剧情，也就是基地的Q版小人！！】
【好感剧情比主线还丰富哦！！！爱你】
你最帅了！送你30+套幻灵泳装皮肤记得在steamDLC页面领取！
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【BUG反馈群】736701831，我们会尽力为您服务！！
第20次更新【重要！云存档支持、解决部分无法开启游戏：更好的显卡兼容性】
Update notes via Steam Community
V1.20【究极重要更新】2025年5月4日14.00左右
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Windows 64-bit Depot 1213302
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