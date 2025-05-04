V1.20【究极重要更新】2025年5月4日14.00左右

0.默认RHI改为了DX11，更好显卡驱动兼容性，还希望使用DX12的话，可以steam库内，启动参数-dx12

1.尝试修复steam云存档，现在库内可以看到云存档了，如果还有问题请留言

2.修复捕捉宙斯没脸的问题

3.修复第四章“第三方”“爆米”战斗崩溃问题

4.完善文案署名

5.实装小神B版本战斗与系统语言！！！

【请帅气的你记得看好感剧情，也就是基地的Q版小人！！】

【好感剧情比主线还丰富哦！！！爱你】

你最帅了！送你30+套幻灵泳装皮肤记得在steamDLC页面领取！

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