《恐惧之影第二季》热修复更新如下：
一、BUG修复
1，修复了新手教程《49号工厂》击杀僵尸导致进度卡住的问题；
2，修复了《49号工厂》购买武器无反应但进度依旧进行的问题；
3，修复了新手教程重新开始游戏鼠标不能移动的问题；
4，修复了切枪后有概率不能开枪的问题；
二、优化与新增机制
1，优化角色滑铲，现在滑铲动作衔接更自然丝滑；
2，新增所有的战术动作的镜头晃动；
3，添加新的倒地动画并自动使用自活
《恐惧之影第二季》
Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.
《恐惧之影第二季》热修复更新如下：
2，修复了《49号工厂》购买武器无反应但进度依旧进行的问题；
3，修复了新手教程重新开始游戏鼠标不能移动的问题；
4，修复了切枪后有概率不能开枪的问题；
2，新增所有的战术动作的镜头晃动；
3，添加新的倒地动画并自动使用自活
《恐惧之影第二季》
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
Changed files in this update