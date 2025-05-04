《恐惧之影第二季》热修复更新如下：

一、BUG修复

1，修复了新手教程《49号工厂》击杀僵尸导致进度卡住的问题；

2，修复了《49号工厂》购买武器无反应但进度依旧进行的问题；

3，修复了新手教程重新开始游戏鼠标不能移动的问题；

4，修复了切枪后有概率不能开枪的问题；

二、优化与新增机制

1，优化角色滑铲，现在滑铲动作衔接更自然丝滑；

2，新增所有的战术动作的镜头晃动；

3，添加新的倒地动画并自动使用自活

《恐惧之影第二季》