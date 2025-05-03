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3 May 2025 Build 18334331 Edited 3 May 2025 – 22:09:09 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

以下の不具合修正を行いました。

  • 三暗刻、一盃口、二盃口の判定を修正。

以下の機能変更を行いました。

  • リーチ後もカンできるよう変更（待ち牌が変わらない場合。待ちの形、アガリ形が変わる場合は許容されます）。

  • パチンコのハンドルにガイドを追加。

  • パチンコのチュートリアル会話を一部変更。

  • ヘルプの内容を追加しました。

Changed files in this update

Depot 3423381
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