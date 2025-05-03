以下の不具合修正を行いました。
- 三暗刻、一盃口、二盃口の判定を修正。
以下の機能変更を行いました。
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リーチ後もカンできるよう変更（待ち牌が変わらない場合。待ちの形、アガリ形が変わる場合は許容されます）。
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パチンコのハンドルにガイドを追加。
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パチンコのチュートリアル会話を一部変更。
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ヘルプの内容を追加しました。
Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.
以下の不具合修正を行いました。
以下の機能変更を行いました。
リーチ後もカンできるよう変更（待ち牌が変わらない場合。待ちの形、アガリ形が変わる場合は許容されます）。
パチンコのハンドルにガイドを追加。
パチンコのチュートリアル会話を一部変更。
ヘルプの内容を追加しました。
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
Changed files in this update