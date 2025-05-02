1.修复星梦好感2无法获得卡牌的问题
2.尝试修复【幻想米丝】、【菲丝】成就
3.修改一些成就图片
4.修复泳装菲丝头像
【BUG反馈群】736701831，我们会尽力为您服务！！
【请帅气的你记得看好感剧情，也就是基地的Q版小人！！】【好感剧情比主线还丰富哦！！！爱你】
你最帅了！送你30+套幻灵泳装皮肤记得在steamDLC页面领取！
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帅气的叛逆者们，感谢您体验《叛逆神魂》 再次感谢您！！
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小作坊尽全力爆肝中~
跪求了，好想活下来为你做更多美少女~
【关于BUG】游戏程序复杂难免BUG，如果遇到了BUG请加群736701831，我们会努力为您解答、补偿！！！【如坏掉补存档、壁纸】有BUG登记留名哦~
第14个补丁V1.14修改星梦好感卡牌获取问题【重要】
Update notes via Steam Community
1.修复星梦好感2无法获得卡牌的问题
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Windows 64-bit Depot 1213302
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