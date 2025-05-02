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2 May 2025 Build 18317903 Edited 2 May 2025 – 06:09:04 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

2025年5月2日13.50左右 首日第13个版本！ V1.13
1.修复战斗中虚妄喵坏掉了，总算修复了！
2.再次努力修复剧情累计成就【赛博后宫王】等
【请帅气的你记得看好感剧情，也就是基地的Q版小人！！】
【请帅气的你记得看好感剧情，也就是基地的Q版小人！！】
【好感剧情比主线还丰富哦！！！爱你】
你最帅了！送你30+套幻灵泳装皮肤记得在steamDLC页面领取！
如果喜欢本游戏，求您推荐给朋友助力存活，这样以后我们会更多免费更新内容！
【BUG反馈群】736701831，我们会尽力为您服务！！
帅气的叛逆者们，感谢您体验《叛逆神魂》 再次感谢您！！
谢谢你看到这个公告，喜欢的话求把游戏安利给朋友
小作坊尽全力爆肝中~
跪求了，好想活下来为你做更多美少女~
【关于BUG】游戏程序复杂难免BUG，如果遇到了BUG请加群736701831，我们会努力为您解答、补偿！！！【如坏掉补存档、壁纸】有BUG登记留名哦~

Changed files in this update

Windows 64-bit Depot 1213302
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