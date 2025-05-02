2025年5月2日13.50左右 首日第13个版本！ V1.13

1.修复战斗中虚妄喵坏掉了，总算修复了！

2.再次努力修复剧情累计成就【赛博后宫王】等

【请帅气的你记得看好感剧情，也就是基地的Q版小人！！】

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【好感剧情比主线还丰富哦！！！爱你】

你最帅了！送你30+套幻灵泳装皮肤记得在steamDLC页面领取！

如果喜欢本游戏，求您推荐给朋友助力存活，这样以后我们会更多免费更新内容！

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帅气的叛逆者们，感谢您体验《叛逆神魂》 再次感谢您！！

谢谢你看到这个公告，喜欢的话求把游戏安利给朋友

小作坊尽全力爆肝中~

跪求了，好想活下来为你做更多美少女~

【关于BUG】游戏程序复杂难免BUG，如果遇到了BUG请加群736701831，我们会努力为您解答、补偿！！！【如坏掉补存档、壁纸】有BUG登记留名哦~