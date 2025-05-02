最后更新时间2025年5月2日12.10左右 首日第12个版本！ V1.12

1.收到玩家反馈，某关卡锁牌组单人打4人战斗太难，削弱恶心的怪物

2.修复小神B版本部分语音问题

3.修复部分UI锯齿问题

4.加大staff与感谢名单的拖拽范围

5.收到玩家建议，修改了怪物【当代拳皇】的技能名，由【色诱】改为了【打拳】

语音数量太多，我们正在拼命排查，大家可以在论坛或者Q群反馈一下语音问题

【请帅气的你记得看好感剧情，也就是基地的Q版小人！！】

【好感剧情比主线还丰富哦！！！爱你】

你最帅了！送你30+套幻灵泳装皮肤记得在steamDLC页面领取！

如果喜欢本游戏，求您推荐给朋友助力存活，这样以后我们会更多免费更新内容！

【BUG反馈群】736701831，我们会尽力为您服务！！

帅气的叛逆者们，感谢您体验《叛逆神魂》 再次感谢您！！

谢谢你看到这个公告，喜欢的话求把游戏安利给朋友

小作坊尽全力爆肝中~

跪求了，好想活下来为你做更多美少女~

【关于BUG】游戏程序复杂难免BUG，如果遇到了BUG请加群736701831，我们会努力为您解答、补偿！！！【如坏掉补存档、壁纸】有BUG登记留名哦~