最后更新时间2025年5月2日12.10左右 首日第12个版本！ V1.12
1.收到玩家反馈，某关卡锁牌组单人打4人战斗太难，削弱恶心的怪物
2.修复小神B版本部分语音问题
3.修复部分UI锯齿问题
4.加大staff与感谢名单的拖拽范围
5.收到玩家建议，修改了怪物【当代拳皇】的技能名，由【色诱】改为了【打拳】
语音数量太多，我们正在拼命排查，大家可以在论坛或者Q群反馈一下语音问题
【请帅气的你记得看好感剧情，也就是基地的Q版小人！！】
【好感剧情比主线还丰富哦！！！爱你】
你最帅了！送你30+套幻灵泳装皮肤记得在steamDLC页面领取！
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帅气的叛逆者们，感谢您体验《叛逆神魂》 再次感谢您！！
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【关于BUG】游戏程序复杂难免BUG，如果遇到了BUG请加群736701831，我们会努力为您解答、补偿！！！【如坏掉补存档、壁纸】有BUG登记留名哦~
首日第12个补丁V1.12修改怪物强度、怪物技能名
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最后更新时间2025年5月2日12.10左右 首日第12个版本！ V1.12
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