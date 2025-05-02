最后更新时间2025年5月2日9时左右 首日第11个版本！ V1.11
1.修复捕捉盖娅战后表情消失问题
2.修复大量免费泳装DLC幻灵皮肤动画战斗异常问题
【请帅气的你记得看好感剧情，也就是基地的Q版小人！！】
【好感剧情比主线还丰富哦！！！爱你】
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【关于BUG】游戏程序复杂难免BUG，如果遇到了BUG请加群736701831，我们会努力为您解答、补偿！！！【如坏掉补存档、壁纸】有BUG登记留名哦~
首日第11个补丁V1.11修复部分泳装动画问题
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最后更新时间2025年5月2日9时左右 首日第11个版本！ V1.11
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