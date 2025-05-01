帅气的叛逆者们，感谢您体验《叛逆神魂》

再次感谢谢帅气的你来玩《叛逆神魂》！

记得领取30件免费泳装皮肤~❤

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【首日更新日志V1.02版本补丁】

2025/5/1 18.30左右

1.02更新

1.修复小神B版本部分配音问题

2.替换部分BGM

3.优化直播模式

【主线剧情】

1.修复序章中，部分小神语音A版本未实装的问题。

2.修复第一章漫画演出中，“纪律委员”、“老师”音量过高的问题。

3.修复间章中，小神语音B版本音量过小的问题。

【幻灵】

1.波塞冬（好感剧情）：修正CG处部分语音句子缺少语音的问题。

2.史莱姆（好感剧情）：修正CG处部分语音句子缺少语音的问题。

3.阿波罗（好感剧情）：修正CG处部分语音句子缺少语音的问题。

4.奥丁（好感剧情）：修正CG处部分语音句子缺少语音的问题。

5.芙蕾雅（好感剧情）：修正CG处部分语音句子缺少语音的问题。

【支线】

1.修复小神支线-第五章节部分语音播放错误的问题。

之前玩家们安利的阳向葵、大山姐日配都请来啦~

只要我们活下来，就不断实现玩家诉求，因为与你共鸣

【叛逆神魂~因你而燃起】

QQ快捷键可能会造成冲突，尽量不要狂按ctrl、和按ctrl切屏

【备注】牌佬请开【牌佬模式】，会大幅度提升战斗手感！

真的，特别希望这作你们喜欢~

记得看好感剧情哦！！！！

多的先不说了，回去拼命优化了

【接下来将聚焦处理的语音相关问题】

1.实装小神B版本语音的战斗及系统语音。

2.主线中部分语音缺失、未实装问题。

3.修复不能通过系统设置调整所有人声的问题。

4.处理语音和BGM响度平衡的问题。

5.部分幻灵的待机语音与说明不符的问题及音量问题。

6.部分幻灵的好感度剧情CG处语音丢失问题。