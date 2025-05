捕獲與悶棍對第一張地圖的天空魔像的修復,現在對第一張地圖的天空魔像使用這兩季能將直接無效,且能繼續對其他敵人使用

Fixed Bind and Stunning Blow for the Sky Golem on the first map.

These two skills will now be ineffective only against the Sky Golem on the first map, and can still be used on other enemies.

最初のマップに登場するスカイゴーレムに対する捕獲および気絶棒の仕様を修正しました。

これらのスキルは現在、最初のマップのスカイゴーレムには無効ですが、他の敵には引き続き使用可能です。