5月1日 v1.7.2.10590

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游戏性和修复

商店移除卡牌服务的价格，重新恢复为v1.3.11之前的无上限版本。

由于v1.6.1中加入的整备奖励，游戏已经相当程度上补足了删牌次数，不再少于同类游戏。

展品「捕梦网」当前的效果挺好的，如果有必要的话，我们会在后续更新中新增一个它先前效果的展品：固定移除卡牌服务的价格。

「潜能释放」和「被厌恶者的哲学」放逐目标卡牌时，不再给对方赋予永久的放逐关键字。

「无意识的遗忘」抽取时弃掉了「毫无破绽」，现在会立即结算后者的抽牌。

修复「封闭心灵」的一些细节问题，现在其状态被主动清除时，敌人行动的名称文字会恢复显示。

调整「反射」的描述，它和「带电」不同，持有者受到攻击就会触发，并不一定要实际受到伤害（实际效果没变）。

哆来咪战斗中，梦境妖梦施加的「锁定」也会在所有敌人行动后发生。

帧数设置现在会被保存下来，现在关闭游戏重新开启会变成默认设置。

隐藏或者被击败的单位不会进行气泡对话。

交互和其它

新增了鼠标右键返回，类似于按下Esc键，但不会呼出退出游戏菜单。

新增了一个偏好设置：双色卡牌使用《万智牌》风格的循环颜色显示：白红会被显示为红白，影响三对颜色。

「使用动态背景」现在是一个视频设置。

我们将完全手柄操作模块并入了主要开发分支中，目前该模块尚未完成，暂不推荐使用手柄来进行游玩。

不过它动到了一些游戏中UI交互物件，我们需要提前Debug。

对卡牌详细界面进行了一系列改进：

关联卡牌大于4张时会以类似于历史记录的中的卡牌方盒来显示，目前唯一的例子：「完美的时停」。最多支持10张关联卡牌。

左侧的关联卡牌悬停时不再会倾斜。（先前随着其他界面一起更新了倾斜效果）

开关升级按钮时，右侧的提示框会立即更新。（先前随着其他界面一起更新了淡入淡出效果）

插画师和名字合并并居中显示。

新增了一个教学性提示，在玩家第一次遇到提供异色法力的光耀级展品时，解释它的利弊。