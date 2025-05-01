以下の不具合修正を行いました。
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カンボタンを連打することができた問題を修正。
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秋全国大会、選抜大会の出場時会話が、適切でないタイミングで発生した問題を修正（夏全国大会に出場していると会話が発生していました）。
以下の機能変更を行いました。
- 設備状況で、現在買うことのできない設備のボタンをグレーアウトするようにしました。
Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.
以下の不具合修正を行いました。
カンボタンを連打することができた問題を修正。
秋全国大会、選抜大会の出場時会話が、適切でないタイミングで発生した問題を修正（夏全国大会に出場していると会話が発生していました）。
以下の機能変更を行いました。
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
Changed files in this update