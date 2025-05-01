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1 May 2025 Build 18303457 Edited 1 May 2025 – 01:09:12 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

以下の不具合修正を行いました。

  • カンボタンを連打することができた問題を修正。

  • 秋全国大会、選抜大会の出場時会話が、適切でないタイミングで発生した問題を修正（夏全国大会に出場していると会話が発生していました）。

以下の機能変更を行いました。

  • 設備状況で、現在買うことのできない設備のボタンをグレーアウトするようにしました。

Changed files in this update

Depot 3423381
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