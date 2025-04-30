这个版本是第三章——风云初现（结丹期）的先行版本

第二章、第二章的更新已经完结，目前游戏文本已有三四十万字，并有上百个奇遇/事件，预计五月份上架正式版！

第一章——重入仙途(筑基期)、第二章——筑基立道(筑基期)

本次更新内容：

1、修复：一些BUG及错误(包括video导致的一个卡死、结丹期的丹药道心伙伴错误出战的问题等)

2、新增：陵园外围加入一些材料掉落，深处加入了三个不同难度的墓室，加入共计20多种的新怪物(其中不仅有结丹期怪物，还有元婴期怪物)，里面会产出许多功法书籍可供学习

3、新增：筑基期秘境加入一个彩蛋

4、调整：此前天上坊市中部分法宝过于弱化，对这些较弱的法宝适当增强

5、调整：对部分提升固定属性的心法进行调整，保证其在一定期间内对玩家的帮助

6、调整：初始不同的难度，会影响道心伙伴的初始属性，初始难度越难则初始属性越底

7、调整：部分怪物数值、内容调整，使得其难度、特点更加显而易见

8、优化：优化了宗门试炼的画面展示，试炼进行时，角色画面不再是直接进入黑幕之中了

9、优化：在天上坊市新增了一个地砖，使得玩家能更轻易知晓自己所处位置

10、优化：现在秘境中晋升境界的事件用五角星特别标注了，不再需要四处盲目寻找了

11、内容变动：其他一些细节的调整