各位大侠好，

《下一站江湖Ⅱ》正式版第十部大型免费资料片“武林纷争”第二弹暨第116次更新已于4月30日21:00完成。大侠们小退更新即可。

1.上周发布的最新纯外观DLC“剑指六脉”欠缺的两套时装已补上：凌波书剑客（男）、琅嬛玉魄（女）（时装与特效在主界面右上角“易容”——“衣橱”中查阅）

2.月初答应送大家的西域时装（漠影仙踪、天舞幻韵）还在制作中，会在五月的更新中给大家补上。

白玉京工作室祝大家五一节快乐！

【题外话】

最近在社区与几个大侠聊天，发现大家有一些疑问：为什么江湖2要一直更新资料片？这次，趁这个假期公告，胖某也跟大侠们好好聊两句：

1.“下一站江湖2”还有接近两年的更新计划，我们会一直更，狠狠的更，直到更完胖某心中应有的江湖为止

2.“下一站江湖2”是一个完完整整的武侠游戏！经过一年上百次的更新、十个资料片的迭代后，不是抢先体验版，也不是半成品!

a)高达400万字的主线、支线、奇遇、门派与身份独立剧情，有始有终！

b)每次更新的新内容有始有终，也不影响老内容的体验！比如我们给少林补充了罗汉堂完整的从入门到出山的完整剧情和武学流派，并不影响大侠玩少林走菩提院的路线！新增青衣楼，也不影响大侠们选择黑风寨呼啸山林！

c)面对上线之初四十个门派、三十个身份共享唯一一个随机玩法、从而被大家反复吐槽的设计。上线后的这一年，胖某只能用笨办法通过更新去一个个完善：

i.一个一个门派的添加独特玩法：现在每个门派都有自己的恩怨情仇、武学流派、门派特色：少林三院敲钟礼佛、书院养气齐家科举、三大镖局各有千秋、黑风连环坞呼啸绿林！

ii.一个一个身份的去添加规则与剧情：飞贼可当浪子、刺客一袭青衣、道士醉酒和尚闹事、乞丐也有守国豪情！

d)过去一年，我们已经完整构建起剧情主角（4条）、沙盒门派及身份数十、江湖霸图模拟经营世界建造（骑砍体系）的完整框架：而今年，就是需要更多的资料片把这些框架里的细节、内容进一步丰富完善！

3.“下一站江湖2”我们已单独安排程序小组，持续进行BUG与性能优化！这与新内容制作，并不冲突！比如近期已将内存占用由16G降低至7~10G、去年年底关于加载UI相关优化等等！以下是我们这一年部分修复的BUG和优化：

点击查阅江湖2历史BUG汇总

http://jh.inmotiongame.com/portal/index/buglist

点击查阅江湖2历史优化汇总

http://jh.inmotiongame.com/portal/index/proposelist

4.新作，白玉京已安排完整团队于很早时候开启！互不干扰！（可以关注近期视频的彩蛋）

所以，请大家原谅胖子在这里絮絮叨叨，跪求，让胖子把手中的每一个产品都安安心心的、强迫症式的丰富完成！（后面的所有玩法资料片不会有一个收费！）

“武林纷争”第二弹部分重点内容预告

更新时间：4月30日晚间

资料片特色内容1、大型主题玩法：素书坊

新增大型主题玩法:素书坊及特殊体系身份——刺客系列玩法

1)新增刺客系列专属剧情，部分任务中，不同选择对应不同剧情走向：

a.素书密令

b.素书谍锋

c.影替双生

d.夜行惊弦

e.墨局竞锋

f.暗潮涌动

2)新增刺客系列特色玩法：

a.玩家拥有刺客（天绝）身份，可前往枰栌青楼商贩获取素书坊密信本

b.使用特殊道具素书坊密信本，接取身份剧情任务和刺杀探索任务

3)新增刺客系列专属武学：侠客行。还请大侠自行探索。

资料片特色内容2、新增海量奇遇任务

你作为刺客完成任务从无失手，子时梆声荡过瓦檐，铜匣密令渗出腥气：

『诛城盟商会会首，焚其左臂蛇形刺青』

可，死人怎能被再杀一次？

你飞檐走壁，静待猎物撞入蛛网。

烛火飘忽，那一瞬即逝的面容，赫然是被你亲手埋葬之人。

这一次，你的目标不是权臣枭雄，而是一个个小人物。可即使是蝴蝶振翅，亦能掀起惊天波澜。

是手下留情还是不留活口？

或许，从这些蛛丝马迹中，你能窥其一斑。

新增刺客奇遇任务。还请大侠自行探索。

【其他更新内容】

1)修复了挑战boss未掉落道具的问题

2)修复了千金线剧情中火焰显示粉色的问题

3)修复了进入游戏后武器模型未显示的问题

4)修复了挑战江湖旧事npc成功后，点击招募按钮没反应的问题

5)修复了轻身功特效未生效的问题

6)修复了门派战光剑不消失的问题

7)修复了门派战结束后，势力地图上的门人无法指挥移动的问题

8)修复了炼制归魂逆命丹时游戏报错卡死的问题

9)修复了追加内容界面图片显示异常的问题

10)修复了制作mod-查看场景-新建查询，点击地面后没有弹出地点坐标的问题

11)修复1065,1124位置贴图丢失的问题

12)修复了708,781箱子贴图显示异常的问题

13)修复了904,914箱子贴图显示异常的问题

14)修复了1068,1318箱子贴图显示异常的问题

15)修复了891,1387箱子贴图显示异常的问题

16)修复了进入巧匠坊界面报错的问题

17)修复了队友隐藏属性未生效的问题

18)新增刺客身份奇遇探险：黄沙葬诗

19)新增刺客身份奇遇探险：无面佛

20)新增刺客身份奇遇探险：玉笼纱

21)新增武学：十步杀一人

22)新增武学：千里不留行

23)优化了剑二十三武学特效

24)优化了三分归元武学特效

“武林纷争”第三弹部分重点内容预告

预计更新时间：5月11日

资料片特色内容1、全新无主线主角——无名之辈

你可前往漠北孤村，屠狼扬名；或长于嵩室山下，习武奠定根基……

不拜师门、不承天命，只凭自己本心踏江湖——或隐市井斗酒听曲，或立危崖独战群雄。

此间山河万里，你走过的路，便是江湖。

全新主角，你的江湖由你来书写，无名之辈也能成为一代豪侠！

资料片特色内容2、全新-天下英雄谱

一卷《天下英雄谱》横空出世，列尽武林风流人物：

「十大美人」倾城一笑可止戈

「十大公子」折扇轻摇定乾坤

「十大奇侠」剑挑八荒破迷局

……

然欲登榜者，必以江湖为局：

美人需琴剑留名，令三千侠客甘赴刀山火海；

公子得诗画传情，引无数红颜尽折腰；

奇侠则须剑走偏锋，于水火绝境中破天命之局。

“那年我策马过江南，见一人白衣染血立于船头，身后追兵三千，手中却握一枝带露桃花——后来才知，那是英雄谱上公子的投名状。”

其他重点优化和新增

1)成就调整：从剧情成就（主线，支线，奇遇），门派争霸成就（征服多少门派，拥有多少士兵），身份成就（铁匠、刺客、裁缝）

2)门派征伐相关优化：门派征伐细节体验优化、修复已知bug

3)新增大量赌坊和青衣楼的玩法、奇遇、任务和物品产出

4)持续补充和完善内容，包括以前的门派、身份玩法

【官方活动】集赞送限量时装、赢周边大礼包

《下一站江湖Ⅱ》第十部大型免费资料片“武林纷争”中为大家带来六脉全套武学。相传施展全套六脉者，可引动六脉齐发，请各位大侠亲自揭晓！

活动时间：

4月24日——5月11日

活动流程：

1)发布“六脉齐发”视频至各社交平台（抖音、B站、小红书、微博、快手、视频号、微信朋友圈、等平台均可）

2)活动结束时，将点赞截图和视频链接私信给B站“下一站江湖2”官号。

活动奖励：

1)集赞数量达到8的大侠均可获得限量时装“暮影穿云”激活码

2)集赞数量排名前三的大侠可获得江湖2周边大礼包一份（包含抱枕、鼠标垫、T恤、冰箱贴、钥匙扣）

【附】2025年上半年规划：

【附】2024年更新汇总









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