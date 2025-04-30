亲爱的东家们：

第六赛季【慕火纪元】服务器将在4月30日21:00开启。为了感谢大家的理解与耐心等待。为答谢各位东家的支持，我们已为各位准备好【延迟补偿礼包】，内含：

御将虎符 *5

固本培元丹[绑]*10

龙门客栈[绑]*20

天王保命丸[绑]*60

涌泉丹[绑]*60

此次更新额外调整、修复内容：

1.降低了神机营天赋【核心打击】的逐渐死亡速率。

2.修复了江湖杀手特性，会导致无限叠加的问题。

3.优化了英雄令增加【御将再临】重选道具奖励，使用后可以重置御将再临中已选择的御将、但是剩余时间将不会重置（已购买英雄令的玩家将通过邮件发放）。

4.修复通天密令可以使用的问题。

5.修复了试炼证明使用效果错误的问题。

6.轮回时代关卡平衡优化：

关卡时长从15分钟降低为10分钟。

所有首领增加狂暴机制，狂暴后大幅度提升自身伤害、移速与抵抗。

所有首领增加复仇机制，受到远程攻击时将有小概率向目标发射一枚雷球。

7.修复了蔡文姬触发返还星盘天赋后切换星盘方案会导致星盘天赋点显示异常的问题。

8.修复了特殊关卡地下银库金锭带出数量可能不正确的问题。

再次感谢大家一直以来对《江湖客栈》的厚爱与支持。如您在游戏中遇到问题，可随时在官方群中联系管理员进行反馈（群号：108474086）。

《江湖客栈》团队

2025年4月30日