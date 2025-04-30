优化调整：
- 优化更新日志界面中各版本日志展示的顺序为从左往右，右侧最新
- 优化较艺的手牌显示为可堆叠，且不可滑动
- 优化较艺界面的回合结束按钮动画表现
- 优化了地格拾取物奖励的分布，并降低了拾取物发生战斗的概率
修复错误：
- 修复到达隐秘小村报错的BUG
- 修复较艺过程中于对方回合时打开系统设置导致游戏进度卡住的BUG
- 修复较艺棋子的Tips表述策略效果不准确的BUG
- 修复较艺结束时进行暂停和恢复会刷新“认输”等按钮状态的BUG
- 修复较艺的“排兵布阵”策略在取消品级选择后没有恢复可选状态的BUG
- 修复较艺的“和光同尘”策略，在选择目标策略并取消后，会造成目标策略被禁用的BUG
- 修复较艺的“兵者诡道”策略，会错误显示目标空格可选状态的BUG
- 修复较艺的附加策略和阶段切换时的音效的BUG
- 修复较艺的太吾持有策略可能显示错乱或丢失的BUG
- 修复点击其他地格的拾取物时也会有拾取音效的BUG
- 修复在拾取物上更换书籍和功法时没有正确刷新拾取物可点击状态的BUG
- 修复特殊区域生成拾取物分布错误的BUG
- 修复梦回后引导中自动拾取会触发拾取物的BUG
- 修复主界面下方按钮文本错误的BUG，现从“修习”改为“突破”
- 修复灵性攻击缺少音效的BUG
- 修复在产业扩建选择人物界面输入名字时发生报错的BUG
- 修复自动存放促织后威望的数值刷新不及时的BUG
- 修复功法描述中关于“拥有标记数量”的表述方式存在歧义的BUG
- 修复内力五行影响中原有用词“提高/降低”不符合正确机制“增加/减少”的BUG
- 修复释放灵性攻击时错误使用当前兵器而非灵性攻击兵器以结算毒素的BUG
Changed depots in test branch