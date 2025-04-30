亲爱的玩家，我们将在2025年4月30日(周三）15:30对客户端进行维护更新，本次更新预计60-180分钟。更新前30分钟和更新期间游戏将无法登录，请大家在更新结束之后再进行游戏，给您带来的不便敬请谅解。
优化内容：
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1.优化了市集内人物形象扎堆显示不同步的问题；
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2.优化了神机营时装可穿戴（目前存在表现瑕疵，尽快修复中）；
修复内容：
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1.修复了传承道具【甲子】【乙丑】【丙寅】冥府锤没有正常获得的问题，（未收到的玩家，可以私聊群管理登记补发，群号108474086）；
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2.修复了佩戴【整装待发】称号报错，导致卡加载的问题；
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3.修复了强者之路任务消失的问题；
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4.修复了活动每日礼包没有刷新的问题；
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5.修复了【通天密令】二素，在装备栏可以使用并消失的问题（已经消失的玩家，可以私聊群管理登记补发，群号108474086）；
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6.修复了血劫时代按钮需要重启游戏后才能开放的问题；
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7.修复了时装自选盒中没有神机营流浪者时装的问题；
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8.修复了特殊仓库中没有神机营秘籍、晋升令的问题；
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9.修复了交易所中无法搜索到神机营秘籍、晋升令、密函的问题；
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10.修复了秘籍袋中无法开出神机营秘籍的问题；
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11.修复了轮回首领节点没有随机的问题；
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12.修复了帮派按钮需要重启游戏后才会显示的问题；
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13.修复了通天秘藏通行证购买后没有发放圣火宠物的问题；
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14.修复了关卡排排乐使用灵元错误的问题；
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15.修复【神机营统领密函】有概率获得异常小人的问题；
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16.修复【神机营Q技能】空投道具的掉落文案异常的问题。
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