可能会让大家有些失望

v0.5的第一个大版本，其实是v0.49_Review_000，该版本是一个为Steamworks审核团队开放了独立后门的版本，目的是帮助游戏审核，早日解放国区商城

v0.49_Review_000 包括一大部分v0.5_Stable_001的游戏机制和新特性，更新内容如下：

游戏体验优化：

48帧→60帧，游戏体验优化 动态镜头，现在游戏有了丝滑的镜头过度 角色立绘动态重构，修复了大量底层bug，但是第三章尚未重构完成，会出现严重的图像位置Bug 手动存档机制正式实装，优化后的存档不会再轻易出现存档崩溃的问题，过往旧版本的存档也理论可以读取了，但可能会因为地图修改，内容不同等问题带来一些奇怪的bug

提醒：当前版本的手动存档是一个接口性质的版本，我们会在后续制作独立的UI，当前版本的手动存档使用体验可能非常糟糕！

5.. 现已初步支持部分Xbox 360/1/Series X/S手柄

内容更新：

第三章下半Part1解禁，提供30分钟左右的解密流程，将在放出更新后逐步完成第三章下半主线剧情的更新

非常抱歉我们没能带来完整的第三章下半主线剧情，本次更新重点在于优化现有玩家主要体验，并保证玩家进度正常。v0.5x的更新将会逐步完善内容，感谢大家继续支持《伯克利家的女仆：重制版》

向晴花工作室