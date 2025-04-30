新玩法 | 重铸战斗圣仪
- 11层<神祇幻境>：全新场景、BOSS和机制
- 全新装备：黄印，佩戴者可获得恐怖的力量
- 玩法专属属性：精神力，抵抗不可名状之物的精神污染
- 玩法专属养成：圣念护符，庇佑继承者免受无可名状之物的精神污染
- 幻境组队：与其他继承者缔结契约，夺取哈斯塔之印
新魂卡 | 轮回的抉择与羁绊
- 全新魂核上架「拉莱耶之嗣」「银匙殉葬者」
- <魂核召唤心愿单>：可在指定神话魂核池中选择2个作为心愿，概率UP
- <至臻升级>：随机惊喜，心愿召唤有概率产出心愿魂核的至臻魂卡
新幻化 | 永恒的黑暗叙事
海拉「暗影支配」伊丝特「旧日永寂」卡奥斯「巨神残响」，套装全新呈现
新章节 | 禁忌的传承仪式
- 真骸第四章、第五章故事关卡开启
- 开放240和260累星奖励，世界进度奖励，章节任务奖励，回赠奖励
新等级 | 深渊炼狱的凝视
- 开放古魂I难度上限，古魂30级-60级
- 开放60(60)勇者|英雄|旅团共斗副本，带来全新的套装，神话|不朽装备，新魂核赋能
- 装备强化等级上限由+20扩张至+25，新增神器及不朽装备远古词条
…及其它大量细节...
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