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30 April 2025 Build 18288420 Edited 30 April 2025 – 02:09:13 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

1.将背包材料,宠物物品,种植物产出,炼丹产出转换为物品背包(真实存在物品背包内)
2.所有对原数据的逻辑转换改为物品背包逻辑(使用物品,消耗物品)
3.修复神器不能升级的问题
4.显示物品颜色品级框
5.修复了背包内打开箱子错误的问题
6.通天币和矿渣堆叠上限提高到千万
7.修复诸多物品背包系统相关bug
8.种植系统,炼丹系统,服丹系统在实验室的数据删除,接入正式数据
9.优化战斗面板常驻战斗信息
10.优化播报面板的信息滚动与显示
11.新增副本系统(每日恢复体力,副本掉落奖励)
12.多界面升级优化
13.商城售卖转为售卖物品
14.通天塔战斗结算等逻辑修复
15.增加部分战斗结算提示
16.副本和通天塔的结算奖励会自动弹出提示框,且会自动关闭
17.服丹面板,炼丹面板会显示丹药图标了
18.服丹面板,宠物面板,修炼面板现在都会对属性显示对应图标
19.主界面优化,背景图更换
20.对物品系统和部分货币显示进行大数量显示优化

Changed files in this update

Windows Depot 3486241
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