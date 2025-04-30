1.将背包材料,宠物物品,种植物产出,炼丹产出转换为物品背包(真实存在物品背包内)

2.所有对原数据的逻辑转换改为物品背包逻辑(使用物品,消耗物品)

3.修复神器不能升级的问题

4.显示物品颜色品级框

5.修复了背包内打开箱子错误的问题

6.通天币和矿渣堆叠上限提高到千万

7.修复诸多物品背包系统相关bug

8.种植系统,炼丹系统,服丹系统在实验室的数据删除,接入正式数据

9.优化战斗面板常驻战斗信息

10.优化播报面板的信息滚动与显示

11.新增副本系统(每日恢复体力,副本掉落奖励)

12.多界面升级优化

13.商城售卖转为售卖物品

14.通天塔战斗结算等逻辑修复

15.增加部分战斗结算提示

16.副本和通天塔的结算奖励会自动弹出提示框,且会自动关闭

17.服丹面板,炼丹面板会显示丹药图标了

18.服丹面板,宠物面板,修炼面板现在都会对属性显示对应图标

19.主界面优化,背景图更换

20.对物品系统和部分货币显示进行大数量显示优化