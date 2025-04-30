1.将背包材料,宠物物品,种植物产出,炼丹产出转换为物品背包(真实存在物品背包内)
2.所有对原数据的逻辑转换改为物品背包逻辑(使用物品,消耗物品)
3.修复神器不能升级的问题
4.显示物品颜色品级框
5.修复了背包内打开箱子错误的问题
6.通天币和矿渣堆叠上限提高到千万
7.修复诸多物品背包系统相关bug
8.种植系统,炼丹系统,服丹系统在实验室的数据删除,接入正式数据
9.优化战斗面板常驻战斗信息
10.优化播报面板的信息滚动与显示
11.新增副本系统(每日恢复体力,副本掉落奖励)
12.多界面升级优化
13.商城售卖转为售卖物品
14.通天塔战斗结算等逻辑修复
15.增加部分战斗结算提示
16.副本和通天塔的结算奖励会自动弹出提示框,且会自动关闭
17.服丹面板,炼丹面板会显示丹药图标了
18.服丹面板,宠物面板,修炼面板现在都会对属性显示对应图标
19.主界面优化,背景图更换
20.对物品系统和部分货币显示进行大数量显示优化
最后的修仙者[物品整合,副本系统,三系统移出实验室]
Update notes via Steam Community
1.将背包材料,宠物物品,种植物产出,炼丹产出转换为物品背包(真实存在物品背包内)
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Windows Depot 3486241
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