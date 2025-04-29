各位同学大家好！

今天我们在测试版本更新了1.20版本，在上一篇公告中详细介绍了1.20的主要新内容，在此就不再赘述了。仅做简单的总结：

新增【探索机制】、【新年计划】、【旅行玩法】、【至交关系】、【跳蚤市场】……

新增男线孟怀安剧情，孟怀安重大分支剧情，女线薛诗蕾剧情，薛诗蕾百合内容，程良恋爱内容，罗晓纯初高中剧情重置，三位理科同学人生观支线，初中情商主线剧情。

此版本改动较大，我们也对许多数值进行了调整：

大幅加强了增加智力/情商/体魄的1级价值观

大幅加强了座右铭的效果

大幅增加了商店中消耗品的数量

增加了更多的行动/物品/书籍

提高了后期升级属性的难度……

1.20以前，游戏中后期的社交过于千篇一律，每回合跟每个角色社交两次就完成任务了。为了解决这个问题，我们还修改了社交的模式：热情可以无限地存储，而且也不会限制每回合的社交次数，但跟同一人反复社交，热情消耗会略有提升。这允许大家根据当前情况来安排社交活动，例如把所有热情都用到马上要提升关系的角色上，或者专注于提高恋人的好感，以获得更高的特质加成。不过我们初步测试发现，这项改动也增加了操作次数和决策资源，也就是玩得会更累。我们会评估是测试的同事本身就很累还是社交确实变得更加麻烦，并根据情况再做调整。

另外值得一提的是，1.20改变了零花钱收益的方式（例如贪婪性格），现在它只对被动的零花钱增长生效，也就是说，在地上捡到10块钱，它不会再魔幻般地变为12块。

做出这个调整，除了解决上述的非自然现象外，还因为此设定会导致跳蚤市场崩坏，卖出价格比买入还高。为了弥补金钱打法的损失，所有此类效果的数值都等到了增强，同时增加了理财最终方法论的效果。总之，理财打法的形态会发生改变，但不会落幕。

这次更新时间比较紧迫，我们没有足够的时间进行反复测试，因此提前一天上线，辛苦大家一起反馈bug，鞠躬~

切换成测试版本的方法：