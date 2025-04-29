测试分支切换方式： 在Steam库中右键游戏名，在弹出菜单中点击“属性” - “测试版”，在参与测试的下拉菜单中，选择名为【test - 测试分支】后即可游玩，也请注意您在切换分支前，备份好您的存档，以防因兼容性问题导致存档损坏。**

步步为营，多谋善断。重新设计的较艺玩法将唇枪舌剑的辩论赛以三路棋盘的形式呈现，更加简明易懂，轻松有趣，并且每种技艺都将提供更具特色的策略。

人物的总论据根据较艺主题对应的技艺造诣决定，较艺开始时拥有100%总论据，之后每回合开始时恢复30%的总论据

放置论点时可以选择论点的等级，选择的等级越高就需要消耗越多的总论据，并且论点的论据也会越高

较艺的场地现在由上至下分为进攻、冲突、防守3条路线，双方在自身的行动阶段中可以这些路线上各自的空格中各种放置1个论点（棋子）

论点成功移动到对方的心怀（最后方的格子）将会消除对方的结论，先消除对方所有结论的一方获得此次较艺比试的胜利

双方的论点移动的位置冲突时，论点间会发生论战，比较论点的论据，论据低的论点论战失败后会被消除，胜出论点移动到冲突位置中，但论据也会因为论战受到损害

双方的行动都结束后，将会进入结算阶段，3条路线上双方的论点以从上到下的顺序交替朝着对方心怀（最后方的格子）移动

新增「取巧」功能：以「利诱」或「胁迫」让对方主动让出选题权和先手权。敌人也有可能进行「利诱」

进行「让选」后，对方不仅能直接指定较艺主题，还会同时获得较艺比试的先手权

现在在选题阶段进行「探明」消耗的机略点也会影响到较艺比试的先后手

在较艺比试中，论点或结论被敌方论点消除，或受到观众的负面评价时，都会增加“压力”，当压力达到一定程度时会失去结论，并且有可能触发各种负面影响

「自不量力」1回合内被敌方消除1个以上的论点

负面评价：降低较艺获得的威望、历练以及观众对被评价者的好感，同时增加压力

「妙语连珠」1回合内消除敌方1个以上的论点

正面评价：提高较艺获得的威望、历练以及观众对被评价者的好感，同时减少压力

观众会在较艺比试中，根据各自的立场和对双方的行好感，对较艺者的特定行为发表不同的评价，评价除了会影响较艺胜利后获得的威望、历练和观众对被评价者的好感，还会影响双方的“压力”

在较艺准备阶段，可以选择最多3名周围1格范围内的人物成为较艺观众

旁征博引：选择2个不重复的无论敌我的论点，交换两个论点上附着的策略

异想天开：选择1个无论敌我的论点，立即消除其上附着的所有策略

庖丁解牛：选择1个无论敌我的论点，将其分解成最多3个散布在论点所属方随机空格内的新论点，其上的论据将被平分

大快朵颐：选择2个不重复的无论敌我的论点，消除后选的论点，并将后选的论点的论据合并至先选的论点上

柴米油盐：附着于最多3个可重复的无论敌我的论点，此策略无法被消除、转移、复制

阿弥陀佛：附着于最多3个不重复的敌方论点，使其在奇数回合才能前进1格

本无一物：附着于1个无论敌我的论点，使其不会与对方的论点发生论战，而是在论战发生时，与对方交换位置

明心见性：选择最多3个不重复的无论敌我的论点，揭示其策略

道法自然：从敌我双方已弃用的策略卡中，随机抽取3张此策略卡外的策略卡

和光同尘：弃用最多3张己方的策略卡，获得使用此卡需要消耗的策略点

清静无为：选择1个无论敌我的论点，使其后退至后方最多3格内的任意空格

玉石俱焚：附着于1个无论敌我的论点，使其在消除对方结论时，双方额外同时再失去3点结

珠光宝气：附着于最多3个可重复的无论敌我的论点，对其使用策略需要额外消耗相当于该策略数量的策略点，否则无法以其为目标

琢磨琢磨：选择1个己方论点，将其消除，并收回其论据

天衣无缝：附着于最多3个不重复的己方论点，使其论据等于拥有此策略的所有己方论点上最高的论据

千丝万缕：附着于1个己方论点，使其在论战胜利时，在其后方的空格中产生1个论据减半的新的论点

花团锦簇：附着于1个己方论点，己方的论点数量越多，其论据就提高越多

生人勿近：附着于最多3个不重复的敌方论点，使其在消除己方结论时，消除等量的敌方结

同生共死：附着于2个不重复的无论敌我的论点，使其中一个论点被消除时，另一个论点也会被消除

恶语毒言：附着于1个敌方论点，使敌方无法在其上、下、左、右放置新的论点

妙语回春：附着于最多3个不重复的己方论点，使其在消除敌方结论时，恢复等量的己方结

医者仁心：选择最多2个不重复的无论敌我的论点，将其消除，并为消除的论点的所属方恢复1个结论

望闻问切：选择最多3个不重复的敌方论点，揭示其论据

天工开物：选择最多3个不重复的己方论点，如果其前方为空格，使其立即前进1格

格物致知：附着于1个己方论点，使其每个回合令己方恢复1点策略点

独具匠心：附着于1个己方论点，使其每个回合令己方恢复相当于己方总论据10%的可用论据

千锤百炼：附着于最多3个不重复的己方论点，使其每前进1格，论据就会提高

百折不挠：附着于1个己方论点，使其在论战失败时，不会被消除，如果己方心怀为空格，则退回己方心怀，最多生效1次

固若金汤：附着于1个己方论点，使其在论战胜利时，论据不会受损，最多生效1次

对酒当歌：附着于最多2个不重复的己方论点，使其在消除对方结论时不会被消除，而是论据减半重新回到己方随机的空格上

云淡风轻：附着于1个敌方论点，使其每个回合令敌方失去1点策略点

闲情逸致：附着于1个敌方论点，使其每个回合令敌方失去相当于敌方总论据10%的可用论据

奇门遁甲：选择1个敌方论点，将其移动至任意空格

趋吉避凶：附着于最多3个不重复的无论敌我的论点，使其受到的论据提高或降低效果反转

掐指一算：从敌我双方的策略卡组中，随机抽取1张策略卡

以假乱真：附着于最多6个可重复的己方论点，使其根据此策略的数量提高其论据

妙笔生花：附着于最多3个不重复的己方论点，提高其论据

绘形绘色：附着于1个己方论点，提高其论据

引经据典：附着于最多3个不重复的己方论点，使其在论战开始时，增加相当于敌方论点50%的论据

思如泉涌：附着于最多2个不重复的己方论点，使其在论战胜利时，如果其前方为空格，则多前进1格

出口成章：附着于1个己方论点，使其在消除敌方结论时，多消除1个敌方结论

兵者诡道：选择1个己方论点，将其移动至敌方心怀以外的任意空格

运筹帷幄：选择2个不重复的己方论点，交换两个论点的位置

排兵布阵：在己方论点的上、下、左、右任意己方空格放置1个新的论点

大音希声：附着于最多6个可重复的敌方论点，使其根据此策略的数量降低其论据

移情动意：附着于最多3个不重复的敌方论点，降低其论据

娓娓动听：附着于1个敌方论点，降低其论据

技艺按下3阶、中3阶、上3阶分为三组，分别研读完三组技艺中的任意一本技艺书籍时，都会解锁新的技艺策略，每种技艺共有3种策略

丰富地图探索的奖励。每当相枢的侵袭进度增加，太吾世界各地都会出现各种各样的可在地图上获取的资源、物品等奖励。

某些物品有季节的限定，只能在特定季节拾取

某些物品会出现在对应资源丰富的地格上，例如食材丰富的地格上除了可以获得食材资源还能获取食材和水果等

不同侵袭进度下可以找到的资源数量和物品品级均有不同。进度越高，可拾取的奖励品质越好

在游戏主界面和系统选项界面添加了更新日志的查看入口，可以查看游戏每个版本的更新概述（当前只添加了近期版本，未来会陆续补充）

新增亲友类玄机，允许太吾结识的亲友作为玄机在突破时为功法增加威力

优化神鸡图及神鸡寻羽任务在元鸡全部被收集至太吾村后的表现

月份更替后资源与物品如有丢失，添加相应的太吾村库房记录

调整衣装改制样式的来源，从原先必须装入太吾行囊一次，改为太吾村任意仓库里存放过一次即可使用此衣装样式进行改制

当开启新的存档或新建居所和厢房时，默认勾选“自动入住”

练功房的木人调整为在梦回回到太吾村后保留

调整NPC对太吾的称呼按身龄而非命龄进行判断，使称呼符合返老还童后的样貌

调整开悟行为的逻辑，从判定造诣改为判定资质

关押栏中的俘虏也可以在诊疗界面里被医治

经历与关系界面的关联模式从关闭后默认返回关系界面，改为从哪个页面进入关联模式，关闭时就返回哪个页面

将行酒令Tips中“内息恢复”条目拆分为“内息恢复加成”和“内息紊乱减少”，使其贴合实际效果

在太吾的人物列表中，为“同道数量”增加悬停Tips说明

在地格人物列表的人物具体信息Tips中增加资质的显示

商店交易不再有999的数量上限，回购列表中的商品会在月份更替后清除

优化地区剧情中世界状态表现及剧情触发的提示

新增突破失败和突破格变化时的特效

健康值为0时也可以在回顾功法时替换玄机

新增突破总纲的显示和总纲Tips

可在左侧区域查看功法Tips

调整了血朱花八法的描述，使其更贴合突破改版后的效果

为机关人传输突破效果时，从只传玄机加成改为同时传输玄机加成和威力上限加成

突破界面功法显示的突破所需资质添加了文本和图标标识，使其更加明确

为功法玄机选择“技艺书”或在内功玄机中使用“引子”物品时的加成效果增加保底值

调整了战斗Ai护体的释放逻辑，略微下调Ai的反应速度，并且对不同难度下的使用护体逻辑作出区分

逆练：此功法发挥八成威力时，如果消耗运用者的10点「摧破」真气，随机使敌人的最多2个「摧破」功法的持续效果的层数减少其最大层数的50%

正练：此功法发挥八成威力时，如果消耗运用者的10点「摧破」真气，随机使运用者的最多2个「摧破」功法的持续效果的层数增加其最大层数的50%

此神力至少发挥一成威力时，卫起将敌人的最多3个可用的式变化为最多3层此效果： 每当敌人施展功法，卫起消耗此效果的层数，累积大幅减少敌人所施展的功法的威力，持续直到卫起再次施展此神力

同道使用防御指令上场时施展的乱情瘴也可以生效

略微增加了浑天移星功的移动消耗，使其可以被灵动独创心法与化字诀作用

在变招时选择破绽/封穴的按钮悬停Tips上，添加造成破绽/封穴后的效果说明文本

在战斗中添加了“点击功法栏正在运转的护体绝技也可以中断”的交互逻辑

逆练：以此功法攻击敌人时，运用者所中寒毒越深，此功法对敌人造成的直接伤害就提高越多；此功法发挥八成威力时，运用者获得7层此效果：运用者所中寒毒越深，敌人进行兵器攻击需要的准备时间就越久

正练：以此功法攻击敌人时，敌人所中寒毒越深，此功法对敌人造成的直接伤害就提高越多；此功法发挥八成威力时，运用者获得7层此效果：敌人所中寒毒越深，敌人进行兵器攻击需要的准备时间就越久

逆练：如果敌人拥有至少7个「杀」式，施展此功法不需要消耗蓄式；此功法发挥九成威力后，运用者获得7层此效果：每当敌人获得或失去「杀」式，如果此功法未被封禁，运用者从施展进度100%开始立即无消耗施展六阶「剑法」攻击敌人，敌人前列每多1个连续的「杀」式，运用者可施展的「剑法」品阶也会提升，最高施展四阶的「剑法」；此效果生效时，将极短时间不可避免地封禁此功法

正练：如果运用者拥有至少7个「杀」式，施展此功法不需要消耗蓄式；此功法发挥九成威力后，运用者获得7层此效果：每当运用者获得或失去「杀」式，如果此功法未被封禁，运用者从施展进度100%开始立即无消耗施展六阶「剑法」攻击敌人，运用者前列每多1个连续的「杀」式，运用者可施展的「剑法」品阶也会提升，最高施展四阶的「剑法」；此效果生效时，将极短时间不可避免地封禁此功法

逆练：此功法发挥八成威力时，使敌人的3个「纯阳」功法、2个「金刚」功法、1个「玄阴」功法的威力减少，持续直到战斗结束

正练：此功法发挥八成威力时，使敌人的3个「纯阳」功法、2个「金刚」功法、1个「玄阴」功法被短时间「封禁」

逆练：以此功法攻击敌人时，敌人拥有的所有「杀」式均被视为敌人被攻击部位的额外破绽；如果敌人蓄式的最前列为「杀」式，消耗敌人蓄式最前列所有的连续的「杀」式，造成额外的重创伤害

正练：以此功法攻击敌人时，运用者拥有的所有「杀」式均被视为敌人被攻击部位的额外破绽；如果运用者蓄式的最前列为「杀」式，消耗运用者蓄式最前列所有连续的「杀」式，造成额外的重创伤害

逆练：运用者在未施展过任何「摧破」功法前，此功法能够无消耗施展，且施展结束后，敌人会获得4个「杀」式；此功法发挥九成威力时，运用者能够从施展进度50%开始立即无消耗施展九阶的「剑法」攻击敌人，敌人每多拥有2个「杀」式，可施展的「剑法」品阶也会提升，最高施展七阶的「剑法」

正练：运用者在未施展过任何「摧破」功法前，此功法能够无消耗施展，且施展结束后，运用者会获得4个「杀」式；此功法发挥九成威力时，运用者能够从施展进度50%开始立即无消耗施展九阶的「剑法」攻击敌人，运用者每拥有2个「杀」式，可施展的「剑法」品阶也会提升，最高施展七阶的「剑法」

逆练：以此功法攻击敌人时：运用者与敌人的好感越高，此功法对敌人造成的直接伤害就提高越多，当运用者与敌人的好感不低于喜爱时，敌人获得9个「杀」式，且此功法施展结束后，敌人对运用者的好感会大幅减少，且会与运用者结下仇怨

正练：以此功法攻击敌人时：运用者与敌人的好感越高，此功法对敌人造成的直接伤害就提高越多，当运用者与敌人的好感不低于喜爱时，运用者获得9个「杀」式，且此功法施展结束后，敌人对运用者的好感会大幅减少，且会与运用者结下仇怨

逆练：此功法发挥一成威力时，使敌人获得1个「杀」式；此功法发挥八成威力后，有较高的几率从施展进度50%开始立即无消耗施展此功法攻击敌人，如果敌人蓄式的最前列为「杀」式，此几率大幅增加

正练：此功法发挥一成威力时，使运用者获得1个「杀」式；此功法发挥八成威力后，有较高的几率从施展进度50%开始立即无消耗施展此功法攻击敌人，如果运用者蓄式的最前列为「杀」式，此几率大幅增加

逆练：如果运用者的「轻灵」真气低于初始值且低于敌人的「轻灵」真气，此功法的施展进度将从75%开始，且此功法的威力大幅增加，且此功法施展结束时，运用者获得12点「轻灵」真气

正练：如果运用者的「轻灵」真气高于初始值且高于敌人的「轻灵」真气，此功法的施展进度将从75%开始，且此功法的威力大幅增加，且此功法施展结束时，运用者失去12点「轻灵」真气

逆练：此功法发挥的成数越高，就有越高的几率「打断」敌人正在施展的功法，并根据此功法的威力累积减少被「打断」的功法的威力，持续直到战斗结束，且长时间封禁被「打断」的功法

正练：此功法发挥的成数越高，就有越高的几率「打断」敌人正在施展的功法，并根据被「打断」的功法的威力累积增加此功法的威力，持续直到战斗结束，且长时间封禁被「打断」的功法

逆练：此功法发挥九成威力时，运用者的寒毒标记越多，就向敌人添加越多随机部位的内伤标记及封穴

正练：此功法发挥九成威力时，敌人的寒毒标记越多，就向敌人添加越多随机部位的内伤标记及封穴

逆练：此功法发挥七成威力时，如果敌人的「摧破」真气不低于初始值，运用者自敌人体内吸取15点「摧破」真气，否则吸取5点

正练：此功法发挥七成威力时，如果敌人的「摧破」真气不低于初始值，使敌人失去30点「摧破」真气，否则失去10点

逆练：此功法发挥九成威力时，吸取敌人3点真气，吸取的真气类型为敌人数量最高的真气；如果运用者在吸取敌人的真气后，敌人的真气仍高于其初始值，运用者额外再吸取敌人3点此类型的真气，且敌人再损失3点此类型的真气

正练：此功法发挥九成威力时，吸取敌人3点真气，吸取的真气类型为运用者数量最低的真气；如果运用者在吸取敌人的真气后，运用者的真气仍低于其初始值，运用者额外再吸取敌人3点此类型的真气，且敌人再损失3点此类型的真气

逆练：每当敌人获得1个杀式，此功法的威力就会累积增加，持续直到战斗结束；战斗开始时，运用者装备的所有「暗器」，在本场战斗中获得“灵性”：每当敌人因“灵性”攻击以外的方式获得1个「杀」式，此暗器就会无视距离、必然命中要害、不受反击、反震、但无法追击、无法获得式的对敌人进行1次攻击，且有可能造成破绽或封穴

正练：每当运用者获得1个杀式，此功法的威力就会累积增加，持续直到战斗结束；战斗开始时，运用者装备的所有「暗器」，在本场战斗中获得“灵性”：每当运用者因“灵性”攻击以外的方式获得1个「杀」式，此暗器就会无视距离、必然命中要害、不受反击、反震、但无法追击、无法获得式的对敌人进行1次攻击，且有可能造成破绽或封穴

逆练：此功法发挥十成威力时，运用者获得2层此效果：每当敌人获得1个「杀」式，就损耗敌人一半的脚力，如果敌人的脚力完全损耗，则对敌人造成3个随机部位的严重封穴

正练：此功法发挥十成威力时，运用者获得2层此效果：每当运用者获得1个「杀」式，就损耗敌人一半的脚力，如果敌人的脚力完全损耗，则对敌人造成3个随机部位的严重封穴

逆练：开始施展此功法时，敌人最前列拥有越多连续的「杀」式，此功法的威力就提高越多；以此功法攻击敌人时，消耗敌人最多3个非「杀」式的蓄式，不超过敌人拥有的「杀」式数量，大幅提高此功法对敌人造成的直接伤害，优先消耗敌人前列可用的式

正练：开始施展此功法时，运用者最前列拥有越多连续的「杀」式，此功法的威力就提高越多；以此功法攻击敌人时，消耗运用者最多3个非「杀」式的蓄式，不超过运用者拥有的「杀」式数量，大幅提高此功法对敌人造成的直接伤害，优先消耗运用者前列不可用的式

逆练：当施展此功法需要的式不足时，此功法能以敌人的「杀」式施展；此功法发挥九成威力后，运用者获得6层此效果：运用者施展功法消耗的每个非「杀」式，会使敌人获得1个「杀」式

正练：当施展此功法需要的式不足时，此功法能以运用者的「杀」式施展；此功法发挥九成威力后，运用者获得6层此效果：运用者施展功法消耗的每个非「杀」式，会使运用者获得1个「杀」式

逆练：开始施展此功法时，敌人最前列拥有越多连续的「杀」式，就给敌人添加越多随机部位的破绽；每当运用者使用的兵器切换为「暗器」时，如果敌人在此功法的攻击范围内，从施展进度50%开始无消耗施展此功法攻击敌人，但此功法威力减半，造成的破绽数量也会减半

正练：开始施展此功法时，运用者最前列拥有越多连续的「杀」式，就给敌人添加越多随机部位的破绽；每当运用者使用的兵器切换为「暗器」时，如果敌人在此功法的攻击范围内，从施展进度50%开始无消耗施展此功法攻击敌人，但此功法威力减半，造成的破绽数量也会减半

逆练：运用者以「摧破」击中敌人有破绽的部位时，敌人身上破绽的效果根据敌人拥有的「杀」式数量提高；此功法发挥八成威力时，运用者获得6层此效果：运用者开始施展「摧破」功法时，将敌人的所有「杀」式排列至敌人的蓄式最前列

正练：运用者以「摧破」击中敌人有破绽的部位时，敌人身上破绽的效果根据运用者拥有的「杀」式数量提高；此功法发挥八成威力时，运用者获得6层此效果：运用者开始施展「摧破」功法时，将运用者的所有「杀」式排列至运用者的蓄式最前列

逆练：战斗开始或此功法至少发挥九成威力时，运用者获得6层此效果：每当敌人出现伤势或妨害标记时，敌人获得1个「杀」式

正练：战斗开始或此功法至少发挥九成威力时，运用者获得6层此效果：每当敌人出现伤势或妨害标记时，运用者获得1个「杀」式

逆练：此身法持续期间，敌人每对运用者造成7次非追击的兵器攻击或摧破攻击，敌人立即受到相当于该7次攻击所造成的部分直接伤害的重创伤害

正练：此身法持续期间，运用者每对敌人造成7次非追击的兵器攻击或摧破攻击，敌人立即受到相当于该7次攻击所造成的部分直接伤害的重创伤害

逆练：以此功法进行防御时：运用者残毁的部位越多，敌人对运用者造成的直接伤害就降低越多，此功法对敌人造成的反震伤害就提高越多；且每当敌人击中运用者残毁的部位，随机使敌人的1个「摧破」功法的持续效果的层数减少其最大层数的25%

正练：以此功法进行防御时：运用者残毁的部位越多，敌人对运用者造成的直接伤害就降低越多，此功法对敌人造成的反震伤害就提高越多；且每当敌人击中运用者残毁的部位，随机使运用者的1个「摧破」功法的持续效果的层数增加其最大层数的25%

逆练：以此功法进行防御时，每当运用者将敌人的攻击闪避，分别吸取敌人的3点灵敏、3点根骨、3点悟性

正练：以此功法进行防御时，每当运用者将敌人的攻击闪避，分别吸取敌人的3点膂力、3点体质、3点定力

逆练：运用者的「混元」类功法也会被视为「玄阴」类功法；运用者可在施展「玄阴」类摧破功法的过程中，点击消耗最少5点，最多15点运用者的轻灵真气，使该功法对敌人造成的直接伤害不会因为任何原因而降低

正练：运用者的「混元」类功法也会被视为「玄阴」类功法；运用者可在施展「玄阴」类摧破功法的过程中，点击消耗最少5点，最多15点运用者的轻灵真气，增加「玄阴」类摧破功法的攻击范围

逆练：运用者的内力属性为「玄阴」时，即使施展功法所需的身体部位已残毁，仍能继续施展，但功法威力减少；运用者受到「玄阴」、「纯阳」、「金刚」类功法的攻击时，能够进行招架，且如果运用者的招架未被敌人的摧破功法打破，敌人会受到此功法的反噬伤害

正练：运用者的内力属性为「玄阴」时，运用者所有的功法更难被「封禁」、「打断」；运用者受到「玄阴」、「纯阳」、「金刚」类功法的攻击时，重创伤害降低80%

逆练：将运用者的「归元」内力转化为「玄阴」内力，转化的比例越多，运用者的「玄阴」类功法的威力就增加越多；如果运用者原本没有「归元」内力，运用者不会被「归元」、「玄阴」类功法命中要害

正练：将运用者的「金刚」内力转化为「玄阴」内力，转化的比例越多，运用者的「玄阴」类功法的威力就增加越多；如果运用者原本没有「金刚」内力，运用者不会被「金刚」、「玄阴」类功法命中要害

逆练：大幅增加运用者的「灵敏」上限，「灵敏」所增加的迅疾会根据运用者的精纯大幅提高

正练：大幅增加运用者的「灵敏」上限，「灵敏」所增加的闪避会根据运用者的精纯大幅提高

优化部分场景下功法被封禁时的游戏性能

优化了DLC的加载流程，可兼容不同分支上的游戏版本

更换人物的弹窗的默认选择调整为“无”

调整第一本问世的奇书一定生成在太吾村所在地区

当人物陷入奇书堕魔后，从原先待在原地格不动，改为自动前往本州域随机毁坏地区

取消回购行为会给商人银钱分成的机制，改为回购收入全归商会所有

调整地区监牢抓捕入魔人的概率，使太吾村石牢能抓捕更多入魔人

远走高飞如未成功，对犯戒NPC的惩罚从惩罚后开除门派改为四级惩罚并无法脱离门派

促织决斗时的食物类赌注的备选项添加茶酒类物品