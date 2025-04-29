各位道友好，

《蜀山：初章》正式版第24次更新维护已于4月29日18:00完成，由于部分渠道还在打包，我们将逐步更新各渠道客户端。

请大家更新了客户端后再进行游戏哦！

【更新内容】

1)修复六合乾坤震等技能异常问题

2)修复合体小怪没有绑铜掉落的问题

3)修复黑市友好度最后一级无法解锁问题

4)修复锁妖塔机关、宗族材料、大世界等采集物错误等问题

5)修复上古洞府BOSS有几率回血的问题

6)优化百鬼剑墟，隐藏主线悬浮标，人物脚下方向标放大

7)优化百鬼剑墟，最低进入人数修改为15人，报名最大等待时间降低为20分钟，副本开启后的限制进入时长延长为5分钟（超过限制时长将无法进入，也不会返还银币）

8)优化降低大世界化神族群怪难度

9)修复三千世界灵石修为不正常的问题

10)修复合体族群没有暴动的问题

11)修复部分练气怪不刷新的问题

12)修复野外掉落的合体功法残页、金扫帚为绑定的问题

13)修复积分商城显示和实际道具不符的问题

14)修复五曜勤天活动天数显示不正确的问题

15)优化合体BOSS传送位置

16)修复黑市材料大批量分解崩溃的问题

17)修复上古洞府BOSS秒杀机制不生效的问题（需要使用技能或闪避的无敌机制，或跑出范围圈来规避伤害）

18)修复部分CDK无法使用的问题

重楼工作室