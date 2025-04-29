各位道友好，
《蜀山：初章》正式版第24次更新维护已于4月29日18:00完成，由于部分渠道还在打包，我们将逐步更新各渠道客户端。
请大家更新了客户端后再进行游戏哦！
【更新内容】
1)修复六合乾坤震等技能异常问题
2)修复合体小怪没有绑铜掉落的问题
3)修复黑市友好度最后一级无法解锁问题
4)修复锁妖塔机关、宗族材料、大世界等采集物错误等问题
5)修复上古洞府BOSS有几率回血的问题
6)优化百鬼剑墟，隐藏主线悬浮标，人物脚下方向标放大
7)优化百鬼剑墟，最低进入人数修改为15人，报名最大等待时间降低为20分钟，副本开启后的限制进入时长延长为5分钟（超过限制时长将无法进入，也不会返还银币）
8)优化降低大世界化神族群怪难度
9)修复三千世界灵石修为不正常的问题
10)修复合体族群没有暴动的问题
11)修复部分练气怪不刷新的问题
12)修复野外掉落的合体功法残页、金扫帚为绑定的问题
13)修复积分商城显示和实际道具不符的问题
14)修复五曜勤天活动天数显示不正确的问题
15)优化合体BOSS传送位置
16)修复黑市材料大批量分解崩溃的问题
17)修复上古洞府BOSS秒杀机制不生效的问题（需要使用技能或闪避的无敌机制，或跑出范围圈来规避伤害）
18)修复部分CDK无法使用的问题
重楼工作室
Changed files in this update