锈翅 逃离我的家乡 v1.02 补丁现已发布

更新内容：

1）现在通过“入梦”开启二周目后，按下“快进”按钮即可跳过所有重复剧情、重复交互、重复短信内容。（但无法跳过黄色光圈点击交互）

2）修复了二周目第八章后半段剧情快进失效的问题。

3）修复了二周目“选择电影”环节会错误快进的问题。

Ps.此次更新涉及底层框架改动较大，请使用新存档进行游戏。

现在，长按enter或空格键，也可以快进剧情了。

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