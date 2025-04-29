锈翅 逃离我的家乡 v1.02 补丁现已发布
更新内容：
1）现在通过“入梦”开启二周目后，按下“快进”按钮即可跳过所有重复剧情、重复交互、重复短信内容。（但无法跳过黄色光圈点击交互）
2）修复了二周目第八章后半段剧情快进失效的问题。
3）修复了二周目“选择电影”环节会错误快进的问题。
Ps.此次更新涉及底层框架改动较大，请使用新存档进行游戏。
现在，长按enter或空格键，也可以快进剧情了。
QQ群：701378368
如有任何问题欢迎加群反馈。
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锈翅 逃离我的家乡 v1.02 补丁现已发布
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1）现在通过“入梦”开启二周目后，按下“快进”按钮即可跳过所有重复剧情、重复交互、重复短信内容。（但无法跳过黄色光圈点击交互）
2）修复了二周目第八章后半段剧情快进失效的问题。
3）修复了二周目“选择电影”环节会错误快进的问题。
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