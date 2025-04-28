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Major 28 April 2025 Build 18259435 Edited 28 April 2025 – 02:59:11 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

大家好，转眼间五一假期就要到了，不定期的更新也赶着做好了。
一段时间没更新，可能有些玩家觉得开发摆烂，要跑路了。我在这里澄清下，做好要跑路的准备是正确的！喜欢游戏的玩家可以给个好评鼓励下，跑路概率可能会稍微降低些。
众所周知，作为个人开发者，更新计划也是不好做的，在考虑开发资源和周期情况下，很多东西也只能从简，想到哪些做哪些，所以后续的更新也是如此。更新频率大概2-3个月一次吧，所以下次大更新大概是7月左右，没更新就是跑路了ːtobdogː！

本次更新的主要内容

  • 增加了聚落与武馆的内容。

  • 增加了城市货栈与产业及店铺的关联性，产业可将额外商品存入货栈，店铺可从货栈中补货。由此通过家族队伍的商品转运工作，产业与店铺就可以通过货栈连接。

  • 店铺销售的商品对城市需求的影响变为正常比例（原先只有1/3，相当于3个商品满足1个需求），这样店铺就更容易满足城市商品需求。（因为店铺销售价格有保低，所以对之前的店铺商品的价格影响不大）。

  • 重要：家族队伍已经会被路匪袭击而损失货物了，袭击强度及频率与队伍当前的载货量相关，所以需要适当的调整运货队伍的人手配置。

  • 家族队伍的装备更换功能也已上线（经过家族城市的成员会自动更换仓库中更好的装备，也可手动更换）。

以下是详细的更新内容：

新内容-聚落

  • 聚落的主要功能是作为一个自动采集材料与道具制作的场所

  • 可以在官府中对话NPC进行聚落建设（在所在城市范围内建设，需要一定家族与城市声望）

  • 管理聚落与城市发展类似，需要满足各项需求（如衣物、工具、药品）以使聚落稳定发展

  • 开始时需要在城市中招募居民前往聚落

  • 聚落的建设需要各种材料，这些材料需要自己或队伍运输到聚落中

  • 随着聚落发展，也会有土匪前往劫掠，所以需要派遣人手保护

武馆内容截图



新内容-武馆

  • 武馆已经可以购买与经营

  • 在城市官府建设的武馆会直接变成玩家所有（更新之前的不生效）

  • 已有武馆的城市可在武馆内购买（需要与教头对战胜利）

  • 需要派遣家族成员作为武馆馆主或教头，也可以将家族成员作为弟子送往武馆内学习

  • 武馆每半年可招募一批弟子

  • 在武馆藏武阁可以存入功法，供馆主、教头、弟子学习

  • 武馆会不定期收到一些委托，派遣教头或弟子完成委托可以获得报酬、威望、经验，还能提升城市治安

  • 在自己的武馆内训练或学习无需费用

聚落内容截图



新功能

  • 添加家族队伍工作【采购商品】

  • 添加家族队伍工作【满足城市需求】

  • 产业添加可从货栈获取原料设置（采购管理中配置，默认可从货栈获取）

  • 产业添加可将商品存入货栈设置（销售管理中配置，默认为不存入货栈）

  • 店铺现在支持从城市货栈中补货

补充内容

  • 家族队伍现在会遭遇路匪袭击并损失货物

  • 家族门客现在进入家族所在城市时会更换仓库中的装备

  • 【销售仓库商品】工作添加了采集品的支持

游戏性调整

  • 提升60以上技艺的等级所需经验

  • 调整城市的分类商品需求，现在需求商品的总数量更少，且需求商品的变化也更少

  • 平滑了人口在不同经济情况下的人数增长变化

  • 古墓内普通藏宝图掉率调整(下调)

  • 店铺商品对城市的商品满足率从原先的33%调整为100%

体验优化

  • 仓库增加数量x10操作的复选项

  • 将货物界面的分类进行了精简，整合了某些类似的物品分类

  • 采购任务进度添加了当前背包拥有数量显示

  • 装备描述信息添加装备品级显示以区分装备基础强度

  • 调整产业本地原料采购的判定间隔

  • 优化本地原料采购数量为0也会纪录的问题

  • 调整NPC角色的默认信息子面板显示

  • 提升产业的基础进阈值(100%)与备货数量(300%)

  • 优化烹饪与菜肴制作界面的可选材料显示排序

  • 家族仓库界面添加钱的显示

  • 地图更新，减少占用

  • 优化路匪AI

BUG修复

  • 修正某些外功增加内力的问题

  • 修复烹饪界面显示问题

  • 修复产出比多倍的商品显示的预期产量过少的问题

  • 修复产业建造界面中的生产周期不显示的问题

  • 修复学生毕业武艺显示问题

  • 修复本地采购原料的星级会降低的问题

  • 修复书院研读书籍取出后学生还在研读的问题

  • 修复自由贸易工作购买时没有根据当前拥有金钱采购的问题

  • 修复自由贸易交易高品质商品时没有正确获得商品的问题

  • 修复制作药品/菜肴与实际效果不同的问题

  • 修复书院藏书显示不全

Changed files in this update

Windows Depot 1461981
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