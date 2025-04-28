大家好，转眼间五一假期就要到了，不定期的更新也赶着做好了。

一段时间没更新，可能有些玩家觉得开发摆烂，要跑路了。我在这里澄清下，做好要跑路的准备是正确的！喜欢游戏的玩家可以给个好评鼓励下，跑路概率可能会稍微降低些。

众所周知，作为个人开发者，更新计划也是不好做的，在考虑开发资源和周期情况下，很多东西也只能从简，想到哪些做哪些，所以后续的更新也是如此。更新频率大概2-3个月一次吧，所以下次大更新大概是7月左右，没更新就是跑路了ːtobdogː！

本次更新的主要内容

增加了聚落与武馆的内容。

增加了城市货栈与产业及店铺的关联性，产业可将额外商品存入货栈，店铺可从货栈中补货。由此通过家族队伍的商品转运工作，产业与店铺就可以通过货栈连接。

店铺销售的商品对城市需求的影响变为正常比例（原先只有1/3，相当于3个商品满足1个需求），这样店铺就更容易满足城市商品需求。（因为店铺销售价格有保低，所以对之前的店铺商品的价格影响不大）。

重要 ：家族队伍已经会被路匪 袭击 而损失货物了，袭击强度及频率与队伍当前的载货量相关，所以需要适当的调整运货队伍的人手配置。

家族队伍的装备更换功能也已上线（经过家族城市的成员会自动更换仓库中更好的装备，也可手动更换）。

以下是详细的更新内容：

新内容-聚落

聚落的主要功能是作为一个自动采集材料与道具制作的场所

可以在官府中对话NPC进行聚落建设（在所在城市范围内建设，需要一定家族与城市声望）

管理聚落与城市发展类似，需要满足各项需求（如衣物、工具、药品）以使聚落稳定发展

开始时需要在城市中招募居民前往聚落

聚落的建设需要各种材料，这些材料需要自己或队伍运输到聚落中

随着聚落发展，也会有土匪前往劫掠，所以需要派遣人手保护

武馆内容截图







新内容-武馆

武馆已经可以购买与经营

在城市官府建设的武馆会直接变成玩家所有（更新之前的不生效）

已有武馆的城市可在武馆内购买（需要与教头对战胜利）

需要派遣家族成员作为武馆馆主或教头，也可以将家族成员作为弟子送往武馆内学习

武馆每半年可招募一批弟子

在武馆藏武阁可以存入功法，供馆主、教头、弟子学习

武馆会不定期收到一些委托，派遣教头或弟子完成委托可以获得报酬、威望、经验，还能提升城市治安

在自己的武馆内训练或学习无需费用

聚落内容截图







新功能

添加家族队伍工作【采购商品】

添加家族队伍工作【满足城市需求】

产业添加可从货栈获取原料设置（采购管理中配置，默认可从货栈获取）

产业添加可将商品存入货栈设置（销售管理中配置，默认为不存入货栈）

店铺现在支持从城市货栈中补货

补充内容

家族队伍现在会遭遇路匪袭击并损失货物

家族门客现在进入家族所在城市时会更换仓库中的装备

【销售仓库商品】工作添加了采集品的支持

游戏性调整

提升60以上技艺的等级所需经验

调整城市的分类商品需求，现在需求商品的总数量更少，且需求商品的变化也更少

平滑了人口在不同经济情况下的人数增长变化

古墓内普通藏宝图掉率调整(下调)

店铺商品对城市的商品满足率从原先的33%调整为100%

体验优化

仓库增加数量x10操作的复选项

将货物界面的分类进行了精简，整合了某些类似的物品分类

采购任务进度添加了当前背包拥有数量显示

装备描述信息添加装备品级显示以区分装备基础强度

调整产业本地原料采购的判定间隔

优化本地原料采购数量为0也会纪录的问题

调整NPC角色的默认信息子面板显示

提升产业的基础进阈值(100%)与备货数量(300%)

优化烹饪与菜肴制作界面的可选材料显示排序

家族仓库界面添加钱的显示

地图更新，减少占用

优化路匪AI

BUG修复