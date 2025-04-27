答应大家的4月更新完成所有门派支线任务，今日如约达成，撒花~

感谢大家的支持和等待，也感谢大家给我们的制作建议，我们都有好好对待，认真考量，努力制作！

1、更新了破道天宫后篇和见喜堂入门任务

2、在主界面新增了画廊，现在可以随时查看已经解锁的CG了（五一之前我们会上传已经解锁本次更新之前所有CG的文件，免除大家再次一一解锁的麻烦）

3、增加了队友帮过属性和生活技能鉴定的功能，现在所有队友都有各自的生活技能等级并且会随着等级提升而提升，“出战队友”可以帮忙过属性和生活技能鉴定，但是队友帮忙的情况下，狼九思将无法获得相应的生活技能经验

4、增加了大地图标记功能，现在可以在大地图上自行标记

5、优化了道具的全局搜索功能

6、新增了藏曦冰窟的刀掉落

7、优化了进入战斗以后，生成队友的逻辑

8、优化了手柄的地图操作逻辑

9、修复了“佛跳墙”任务对战本性时撤退后偶发的对话卡住bug

10、优化了“佛跳墙”任务邪线逻辑

11、修复了偶发的战斗行动顺序错误的bug

12、修复了开悟的触发几率

13、优化了自动开锁和自动钓鱼不给生活技能经验的bug

14、修复了偶发的进入安居城牢房有可能出现层级错误的bug

15、修复了大梦楼重复触发熊追风带走狐雅剧情的bug

16、修复了偶发的破道天宫猫花来对话触发不正常的bug

17、修复了厨子宝刀和庖丁菜刀的贴图错误

18、修复了“育蛊”任务显示为主线的bug

19、修复了攻击范围增加后，飘逸技能无法位移到新的攻击范围最远距离的bug

20、修复了冰冻技能生效不正确的bug

21、优化了皇羽谷的武功图标

22、优化了五子寺的武功图标

23、优化了部分穹空派的武功图标

24、修复了武器上附加“攻击力”词条不生效的bug

25、优化了商店中刷新的装备词条和灵气珠技能词条的数值