A critical bug related to patterns and choices has been discovered, and an emergency patch has been implemented.

We sincerely apologize to all users who experienced inconvenience due to this issue.

To ensure a smoother gameplay experience, please make sure to update to the latest version before playing.

Once again, we offer our deepest apologies.

심각한 패턴 및 선택지 버그가 발견되어 긴급 패치를 진행했습니다.

해당 문제로 불편을 겪으신 모든 유저 여러분께 진심으로 사과드립니다.

보다 쾌적한 플레이를 위해 반드시 최신 버전으로 업데이트 후 이용해주시기 바랍니다.

다시 한번 진심으로 사과드립니다.

パターンおよび選択肢に関する重大なバグが発見され、緊急パッチを実施いたしました。

この問題によりご不便をおかけしたすべてのユーザーの皆様に、心よりお詫び申し上げます。

より快適にプレイしていただくため、必ず最新バージョンにアップデートしてからご利用ください。

改めまして、深くお詫び申し上げます。