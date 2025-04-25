好久不见！

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《恐惧之影》第二季版本重大更新已上线！

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具体更新内容如下：

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一、《死寂》联动活动

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《恐惧之影》与《死寂》游戏联动。

玩家在主页面上方可以找到“活动”按钮，

在“活动”界面里即可进入《死寂》活动，在其专属游戏模式中赚取经验获取奖励

在活动奖励中，有两个专属的武器动态迷彩“蓝色斑马”与“紫气东来”

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蓝色斑马

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紫气东来

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新增新模式《死寂突围》

新增一张《死寂》迷雾地图世界观下的新地图《幸存者营地》

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二、新增新手教学与专属地图《49号工厂》

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为了让更多新手玩家了解游戏的操作机制

这次更新专门增加了新手教学，围绕着游戏核心的运行机制

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三、重做了武器迷彩界面

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四，新增武器四大大师迷彩挑战



均为动态迷彩**

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黑金

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科技

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蛛网

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星空

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四、新增装备防弹护甲动画及机制

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五、重大BUG修复及优化

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1，极大程度上优化了切枪系统，现在玩家可以无缝切枪并且切枪可以打断，不会出现卡模型以及其他bug

2，最大程度上优化了人物动作系统，现在的动作系统的机动性最大化还原现版本的使命召唤；

3，优化了武器瞄准系统，现在武器的瞄准点更加准确

4，新增了瞄准时换弹动作，并且换弹时可以自由切换瞄准

5，修复了游戏中不能购买道具的问题

感谢大家对《恐惧之影》的支持

你们是游戏更新唯一的动力！