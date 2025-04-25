好久不见！
**
《恐惧之影》第二季版本重大更新已上线！
**
具体更新内容如下：
**
一、《死寂》联动活动
**
《恐惧之影》与《死寂》游戏联动。
玩家在主页面上方可以找到“活动”按钮，
在“活动”界面里即可进入《死寂》活动，在其专属游戏模式中赚取经验获取奖励
在活动奖励中，有两个专属的武器动态迷彩“蓝色斑马”与“紫气东来”
**
蓝色斑马
**
**
紫气东来
**
新增新模式《死寂突围》
新增一张《死寂》迷雾地图世界观下的新地图《幸存者营地》
**
二、新增新手教学与专属地图《49号工厂》
**
为了让更多新手玩家了解游戏的操作机制
这次更新专门增加了新手教学，围绕着游戏核心的运行机制
**
三、重做了武器迷彩界面
**
**
四，新增武器四大大师迷彩挑战
均为动态迷彩**
**
黑金
**
**
科技
**
**
蛛网
**
**
星空
**
**
四、新增装备防弹护甲动画及机制
**
**
五、重大BUG修复及优化
**
1，极大程度上优化了切枪系统，现在玩家可以无缝切枪并且切枪可以打断，不会出现卡模型以及其他bug
2，最大程度上优化了人物动作系统，现在的动作系统的机动性最大化还原现版本的使命召唤；
3，优化了武器瞄准系统，现在武器的瞄准点更加准确
4，新增了瞄准时换弹动作，并且换弹时可以自由切换瞄准
5，修复了游戏中不能购买道具的问题
感谢大家对《恐惧之影》的支持
你们是游戏更新唯一的动力！
Changed files in this update