- (修复)目前的弹窗播放器可以设置steam丰富状态
-搜索结果添加了人人影视的结果，几年前的数据库，有磁链和电驴，目前软件内可以下载磁链，也添加了边下边播播放器，但是效果不是很好[字幕找不到，以及无法播放x265视频]
- 软件内的下载功能就是为了之后针对动漫边下边播做的，目前请不要依赖软件内的下载功能下载磁链[可以用]
- 全面升级了网页播放器内的嗅探，支持了大部分网站的嗅探，目前嗅探的优先级高于网页，因此嗅探的链接如果出错，就会无法播放，如遇到类似，请加群反馈
- 最近都在大规模修改软件结构，有任何问题请及时反馈，一些小问题可能会暂缓修复，因为架构在改
- 嗅探的优先级大于网页的原因是，嗅探得到的链接使用软件本身的播放器播放，之后可以添加下载，缓存等功能，让软件更好用
- 不过目前的嗅探功能还不完善，可能会出现一些问题
- 目前的嗅探是通用的，没有对每个网站做出优化，因此等待时间会偏长，后面会优化
2.20.0更新说明
Update notes via Steam Community
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
Windows Ficket Content Depot 1634681
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