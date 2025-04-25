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25 April 2025 Build 18236700 Edited 25 April 2025 – 11:09:05 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community
  • (修复)目前的弹窗播放器可以设置steam丰富状态
    -搜索结果添加了人人影视的结果，几年前的数据库，有磁链和电驴，目前软件内可以下载磁链，也添加了边下边播播放器，但是效果不是很好[字幕找不到，以及无法播放x265视频]
  • 软件内的下载功能就是为了之后针对动漫边下边播做的，目前请不要依赖软件内的下载功能下载磁链[可以用]
  • 全面升级了网页播放器内的嗅探，支持了大部分网站的嗅探，目前嗅探的优先级高于网页，因此嗅探的链接如果出错，就会无法播放，如遇到类似，请加群反馈
  • 最近都在大规模修改软件结构，有任何问题请及时反馈，一些小问题可能会暂缓修复，因为架构在改
  • 嗅探的优先级大于网页的原因是，嗅探得到的链接使用软件本身的播放器播放，之后可以添加下载，缓存等功能，让软件更好用
  • 不过目前的嗅探功能还不完善，可能会出现一些问题
  • 目前的嗅探是通用的，没有对每个网站做出优化，因此等待时间会偏长，后面会优化

Changed files in this update

Windows Ficket Content Depot 1634681
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