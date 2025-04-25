v1.71

修复“不再限制只有白色技能可以初始升阶到++

所有技能累计获得技能6次，均可升阶到++ 【300->100电量】”没生效的bug

修复新技能描述&效果错误的bug

修复每日装备被判定为非今日的bug

修复每日装备bug，1电量支持识别所有1.7+版本的每日装备，不再限制等级

v1.7

1.感谢大家对zeros游戏的支持，已支持玩家将额外获得10%电量

2.电量奖励调整与增加：

游戏可以以×4倍速开始 【100->50电量】

游戏可以以×2倍速开始 【40->18电量】

自选技能礼包：获得300碎片 【100->40电量】

不再限制只有白色技能可以初始升阶到++

所有技能累计获得技能6次，均可升阶到++ 【300->100电量】

可携带的初始遗物+1 【500->400电量】

初始幸运值增加[电量/5] 【250+电量】

所有技能如果累计获得12次，则升阶到+++【750->600电量】

初始随机获得额外1个未携带的<史诗初始> 【400->300电量】【850->800电量】

3.追加额外难度获取任务：击杀一定数量敌人可以自动解锁难度

4.技能追加